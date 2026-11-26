i Leserreporter Weiße Flocken in City Wintereinbruch! Schnee sorgt für weiße Decke in Wien Winterzauber mitten in der Bundeshauptstadt! Schneeflocken sorgen am Donnerstag in der Wiener City für eine ganz besondere Stimmung. Von Community Heute 26.11.2026, 07:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Donnerstag in der Früh aus dem Fenster blickt, bekommt einen Vorgeschmack auf den Winter! Die Schneeflocken haben mittlerweile auch Wien erreicht. Auf dem Weg in die Arbeit oder in die Schule heißt es für die Wiener also: warm einpacken!

Pünktlich zum bevorstehenden ersten Adventwochenende kommt in der Bundeshauptstadt so richtig Winterstimmung auf. Zwischen festlich geschmückten Straßen, funkelnder Weihnachtsbeleuchtung und Christkindlmärkten machen die weißen Flocken die vorweihnachtliche Atmosphäre perfekt.

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Winterzauber mitten in Wien

Auch die "Heute"-Leser haben bereits zur Kamera gegriffen und die winterliche Atmosphäre in der Wiener Innenstadt eingefangen. Die Schnappschüsse zeigen die Bundeshauptstadt von ihrer winterlichen Seite.

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Ob auf dem Weg in die Arbeit oder bei einem Spaziergang durch die City – der Schneefall sorgt für eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Stadtbild. Gerade in Kombination mit der Weihnachtsbeleuchtung kommt dabei so richtig Adventstimmung auf.

Ob die weißen Flocken auch länger liegen bleiben oder rasch wieder verschwinden, bleibt abzuwarten. Für einen kurzen Moment zeigt sich die Wiener Innenstadt jedenfalls von ihrer winterlichen Seite und lässt bei so manchem die Vorfreude auf Weihnachten steigen.

Doch auch abseits der romantischen Winterstimmung heißt es nun, sich auf die kalte Jahreszeit einzustellen. Warme Jacken, Hauben und Schals werden wieder zu täglichen Begleitern. Wer sich nach wärmeren Temperaturen sehnt, muss sich wohl noch eine Weile gedulden.