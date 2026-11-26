Wer am Donnerstag in der Früh aus dem Fenster blickt, bekommt einen Vorgeschmack auf den Winter! Die Schneeflocken haben mittlerweile auch Wien erreicht. Auf dem Weg in die Arbeit oder in die Schule heißt es für die Wiener also: warm einpacken!
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Pünktlich zum bevorstehenden ersten Adventwochenende kommt in der Bundeshauptstadt so richtig Winterstimmung auf. Zwischen festlich geschmückten Straßen, funkelnder Weihnachtsbeleuchtung und Christkindlmärkten machen die weißen Flocken die vorweihnachtliche Atmosphäre perfekt.
Auch die "Heute"-Leser haben bereits zur Kamera gegriffen und die winterliche Atmosphäre in der Wiener Innenstadt eingefangen. Die Schnappschüsse zeigen die Bundeshauptstadt von ihrer winterlichen Seite.
Ob auf dem Weg in die Arbeit oder bei einem Spaziergang durch die City – der Schneefall sorgt für eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Stadtbild. Gerade in Kombination mit der Weihnachtsbeleuchtung kommt dabei so richtig Adventstimmung auf.
Ob die weißen Flocken auch länger liegen bleiben oder rasch wieder verschwinden, bleibt abzuwarten. Für einen kurzen Moment zeigt sich die Wiener Innenstadt jedenfalls von ihrer winterlichen Seite und lässt bei so manchem die Vorfreude auf Weihnachten steigen.
Doch auch abseits der romantischen Winterstimmung heißt es nun, sich auf die kalte Jahreszeit einzustellen. Warme Jacken, Hauben und Schals werden wieder zu täglichen Begleitern. Wer sich nach wärmeren Temperaturen sehnt, muss sich wohl noch eine Weile gedulden.