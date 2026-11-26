i ? "Katastrophe" in Österreich "Schlimmer als befürchtet" – Totaler Schnee-Wahnsinn Der Wintereinbruch in Österreich sorgt für massive Verkehrsprobleme. Autobahnen wurden gesperrt, zahlreiche Unfälle gemeldet. Die Details. Von André Wilding 26.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hängen gebliebene Fahrzeuge, kilometerlange Geduldsproben und zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren: Der Winter hat Österreich am Donnerstag fest im Griff. Besonders im Osten des Landes führte der Schneefall bereits am Morgen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Und die Lage könnte sich noch weiter zuspitzen, denn im Laufe des Tages wird weiterer Schnee erwartet.

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ging kurz vor 9 Uhr nichts mehr. Wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse und mehrerer hängen gebliebener Fahrzeuge musste die Autobahn zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

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Wie der ORF berichtet, sind die Räumfahrzeuge in Niederösterreich bereits seit der Nacht auf Autobahnen, Landesstraßen und am Flughafen im Einsatz. Auch die Feuerwehren und Rettungskräfte mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Die Zahl der Unfälle häufte sich.

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Vier Verletzte bei Bus-Unfall in Wien

Auch in der Bundeshauptstadt stellte der Wintereinbruch die Verkehrsteilnehmer auf eine Geduldsprobe. Unter anderem auf der Südosttangente, der Brünner Straße, der Nordbrücke, der Oberlaaer Straße und der Westeinfahrt bildeten sich im Frühverkehr Staus.

Die Wiener Berufsfeuerwehr verzeichnete zahlreiche zusätzliche Einsätze. Auch bei den Bussen und Straßenbahnen kam es zu Einschränkungen. In Floridsdorf wurden bei einem Unfall mit einem Linienbus vier Personen leicht verletzt.

Eine Entspannung der Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht: Auch in Wien wird mit weiterem Schneefall gerechnet.

Räumfahrzeuge seit der Nacht unterwegs

Im Burgenland kamen Autofahrer am Donnerstagmorgen teilweise nur langsam voran. Gröbere Verkehrsprobleme blieben dort vorerst allerdings aus. Die Winterdienste sind im Einsatz.

Wintereinbruch in Wien: Die Bilder des Morgens i ?

In der Steiermark rückten die Räumfahrzeuge der Asfinag bereits um 3 Uhr aus. Auch die Feuerwehren waren gefordert und mussten mehrere Fahrzeuge bergen.

Autobahn-Sperren in Kärnten und Tirol

Bis in zahlreiche Kärntner Täler fiel Schnee. Auf der Tauernautobahn (A10) musste der Kroislerwandtunnel gesperrt werden, nachdem es auf der schneebedeckten Fahrbahn nach dem Tunnel zu einem Lkw-Unfall gekommen war.

Schnee: Einsätze auf der A2 und in Wr. Neustadt i ?

Auch in Tirol hatte der Wintereinbruch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Die Fernpassstraße wurde zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel gesperrt. Zahlreiche Unfälle sorgten für Staus. Auch auf der Schiene gab es Einschränkungen: Die Bahnstrecke zwischen Sillian und Innichen musste gesperrt werden.

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Lage "schlimmer als befürchtet"

In der Südoststeiermark sorgte der Wintereinbruch für chaotische Szenen. Auf der B66 sowie in Riegersburg und im Höllgrund in Aschau blieben mehrere Lkw hängen oder stellten sich quer. Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold übt gegenüber der "Kleinen Zeitung" scharfe Kritik: "Es ist eine Katastrophe, die Lkw fahren ohne Schneeketten, manche haben gar keine Schneeketten dabei, nicht passende oder wissen nicht, wie man sie auflegt".

Beim ÖAMTC zog man am Donnerstagvormittag ebenfalls eine ernüchternde Zwischenbilanz. Die Verkehrslage infolge des "merkbaren Wintereinbruchs" sei "schlimmer als befürchtet", erklärte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasse.

Die Bilder des Tages i ?

Vor allem Niederösterreich, Kärnten und Tirol waren zunächst besonders stark betroffen. Neben der A21 musste auch der Karawankentunnel (A11) gesperrt werden. Erhebliche Schwierigkeiten gab es zudem auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach sowie abschnittsweise auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten.