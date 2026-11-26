i Busunfall zwischen Hagenbrunn und Stammersdorf Leserreporter Winter-Chaos in Wien Bus landet in Straßengraben – vier Verletzte Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden einem Bus in Wien-Floridsdorf zum Verhängnis. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die winterlichen Fahrverhältnisse sorgen in der Bundeshauptstadt für Probleme. Im 21. Wiener Gemeindebezirk kam es zu einem Unfall mit einem Bus der Linie 501. Das Fahrzeug kam aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben.

Zwei Verletzte im Spital

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, wurden bei dem Unfall insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Spital gebracht werden. Nähere Details zum genauen Unfallhergang sind bislang nicht bekannt.

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Feuerwehr musste weitere Busse befreien

Doch nicht nur in Floridsdorf wurde der Schneefall den Öffis zum Verhängnis. Auch am anderen Ende der Bundeshauptstadt kam es zu Problemen. Ein "Heute"-Leserreporter beobachtete, wie ein Bus der Linie 62A auf der Liesingbrücke im Schnee stecken blieb.

Wie die Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber "Heute" bestätigte, mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr in Liesing gleich zwei Busse befreien, die aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse nicht mehr weiterfahren konnten.

Auch zahlreiche Fahrgäste mussten sich in Geduld üben: Die Wiener Linien mussten die Buslinien 61A, 62A und 64A aufgrund der Straßenverhältnisse im Bereich der Breitenfurter Straße kurzführen. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, war vorerst unklar.