i Der Wintereinbruch stellt am Donnerstag zahlreiche Autofahrer auf eine Geduldsprobe. Leserreporter Winter sorgt für Probleme Geduldsprobe für Wiener – Schnee-Chaos auf Autobahn Der Wintereinbruch stellt am Donnerstag zahlreiche Autofahrer auf eine Geduldsprobe. Auch ein "Heute"-Leser geriet ins Verkehrschaos. Von Justine Gull 26.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der heftige Schneefall sorgt am Donnerstagvormittag für massive Probleme auf Österreichs Straßen. Während sich viele über die winterliche Landschaft freuen, wird die Fahrt für zahlreiche Autofahrer zur Geduldsprobe. Auch ein Wiener bekam die Auswirkungen des Wintereinbruchs am eigenen Leib zu spüren.

Der "Heute"-Leser war von Brunn am Gebirge in Richtung St. Pölten unterwegs, als er mitten ins Schnee-Chaos geriet. "Wir fahren nach Hause von der Arbeit", erklärt der Wiener. Auf der Westautobahn (A1) in Richtung St. Pölten soll er nur schleppend voran gekommen sein. "Das ist nicht normal. Die Straßen sollten längst geräumt sein", so der Wiener.

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Laut dem ÖAMTC-Verkehrsservice müssen sich Autofahrer auf der A1 in mehreren Bereich auf Stau einstellen.

Auf der A21 geht nichts mehr

Besonders dramatisch ist die Situation auf der Wiener Außenringautobahn (A21). Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse musste die Autobahn kurz vor 9 Uhr zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Laut der ASFINAG sollen mehrere Fahrzeuge hängengeblieben sein. In Abstimmung mit den Behörden wurde der betroffene Bereich gesperrt. Die Sperre könnte laut ORF noch bis Mittag andauern.

Zahlreiche Autofahrer müssen daher auf andere Strecken ausweichen. Unter anderem dient die Westautobahn als Alternativroute.

Für den Wiener und zahlreiche andere Autofahrer wird die Fahrt am Donnerstag somit zur Geduldsprobe. Statt rasch nach Hause oder in die Arbeit zu kommen, müssen sie sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse auf längere Fahrzeiten einstellen. Eine Entspannung der Verkehrslage ist vorerst nicht in Sicht.