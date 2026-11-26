i Am Donnerstag freuten sich die Wiener über einen lila Himmel. Leserreporter Mystisches Farbenspiel Winter-Spektakel! Himmel über Wien erstrahlt in Lila Nicht nur die Schneeflocken sorgen am Donnerstag in Wien für einen besonderen Anblick. Auch der Himmel erstrahlt in einem außergewöhnlichen Lilaton. Von Community Heute 26.11.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während der Schneefall am Donnerstag in der Früh in weiten Teilen Wiens für Chaos auf den Straßen und im Öffi-Verkehr sorgt, beschert er den Wienern auch beeindruckende Fotomotive. Ein besonders außergewöhnliches Farbenspiel war in den frühen Morgenstunden in Wien-Penzing zu beobachten.

Bereits um 5.21 Uhr hielt ein "Heute"-Leserreporter den ungewöhnlichen Anblick mit seiner Kamera fest. Über Hütteldorf erstrahlte der Himmel in einem kräftigen Violett. In Kombination mit dem Schneefall entstand eine beinahe märchenhafte Winterkulisse.

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Mystischer Himmel über Wien

So ungewöhnlich der violette Himmel auch aussehen mag, das Phänomen lässt sich durch das Zusammenspiel von Licht und Wetter erklären. Bei Schneefall können tief hängende Wolken, Schneeflocken und eine bereits vorhandene Schneedecke das Licht besonders stark streuen und reflektieren.

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Gerade in Großstädten kann dabei auch die künstliche Beleuchtung eine entscheidende Rolle spielen. Je nach Lichtquelle, Tageszeit und Witterungsverhältnissen kann der Himmel so in den unterschiedlichsten Farben erstrahlen. Was genau für das violette Farbenspiel über Hütteldorf verantwortlich war, bleibt allerdings offen.