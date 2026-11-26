i Der Schneefall hat erste massive Auswirkungen auf den Verkehr. istock Massive Verkehrsprobleme Völliges Schnee-Chaos – Totalsperre auf der A21 Der Schneefall hat erste massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die A21 musste am Donnerstagvormittag in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der A21 geht am Donnerstagvormittag nichts mehr! Wegen der winterlichen Fahrverhältnisse wurde die Wiener Außenringautobahn laut ORF-Verkehrsredaktion kurz vor 9 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf. Die Sperre gilt für beide Fahrtrichtungen.

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Laut ASFINAG waren mehrere Fahrzeuge hängengeblieben. In Abstimmung mit den Behörden wurde der betroffene Bereich deshalb gesperrt. Wie gegenüber dem ORF bestätigt wird, könnte die A21 erst ab Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Schnee auf der A21 immer wieder für Unfälle und Totalsperren gesorgt. Die Strecke stand daher bereits seit dem frühen Donnerstagmorgen besonders im Fokus.

ZUM DURCHKLICKEN: Ausfälle, Verspätungen! Totales Schnee-Chaos in Wien i ?

Autofahrer müssen ausweichen

Als Alternativroute in Richtung Wien steht die A1 zur Verfügung. Wer bereits ab St. Pölten einen größeren Umweg in Kauf nimmt, kann über die S33, die S5, Tulln und die A22 ausweichen.