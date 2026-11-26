i Das Würgen war für einen Mordversuch zu kurz – der Angeklagte kam einer Strafe für eine leichte Körperverletzung davon. Sabine Hertel Beine von Opfer zuckten Frau "nur" zwei Minuten gewürgt – kein Mordversuch! Ein 20-Jähriger würgte seine Ex fast bis zur Bewusstlosigkeit. Doch die Geschworenen sahen darin keinen Mordversuch. Nur sechs Monate bedingte Haft! Von Christian Tomsits 26.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brisantes Urteil ausgerechnet am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Jener Wiener (20), der seine Ex-Freundin am 1. August in einem Park bis zur beginnenden Bewusstlosigkeit gewürgt hatte, wurde am Mittwoch am Wiener Landl nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen.

Dabei hatte es die von einer Freundin des Opfers gefilmte Attacke in sich: Der Wiener lag mit seinem gesamten Körpergewicht auf der jungen Frau, würgte sie, bis ihre Beine zuckten. Die Staatsanwältin sprach von der "klassischen Ausgangssituation für einen Femizid". Ohne das Einschreiten der Freundin wäre das Opfer ihrer Ansicht nach gestorben.

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Doch der medizinische Gutachter Christian Reiter kam zu einer anderen Einschätzung: Die rund zwei Minuten andauernde Würgeattacke sei seiner Beurteilung nach nicht ausreichend gewesen, um den Tod der jungen Frau herbeizuführen.

Die tatsächlich erlittenen Verletzungen seien medizinisch lediglich als leichte Körperverletzung einzustufen.

Verteidiger Philipp Winkler überzeugte mit seiner Argumentation die Geschworenen. Sabine Hertel

"Bis zu vier Minuten müsste man wirklich fest – quasi optimal – mit beiden Händen zudrücken, um jemanden umzubringen", erklärte auch Verteidiger Winkler in seinem Plädoyer. Bleibt man darunter, setzt die Spontanatmung wieder ein.

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Brisantes Urteil nach langer Beratung

Die Geschworenen verurteilten den eifersüchtigen 20-Jährigen für seine Attacke schließlich einstimmig nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen leichter Körperverletzung. Er kam mit 6 Monaten bedingter Haft und einer verpflichtenden Anti-Aggressionstherapie davon – nicht rechtskräftig. Immerhin bekam das Opfer 5.000 Euro Schmerzengeld zugesprochen.