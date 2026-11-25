i Der 20-Jährige wurde in Handschellen vorgeführt, sein Verteidiger Winkler gab ihm letzte Anweisungen. Sabine Hertel Prozess am Tag gegen Gewalt Femizid-Versuch in Wiener Park auf Video aufgenommen Schockierende Vorwürfe gegen einen Wiener (20): Er soll seine Ex gewürgt und an den Haaren gepackt haben, stand wegen versuchten Mordes vor Gericht. Von Christian Tomsits 25.11.2026, 17:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen stand am Wiener Landl ein Prozess am Programm, der (un)passender nicht sein könnte. Ein 20-jähriger Wiener stand wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll seine Ex-Freundin am 1. August in einem Park brutal attackiert und bis zur beginnenden Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

"Zum Glück war die junge Frau nicht alleine zu dem Treffen gekommen", führte die Staatsanwältin aus. Sie hatte ihre Freundin mit, die sich hinter einer Ecke versteckte. Als sie schließlich nach dem Opfer sah, lag der Angeklagte bereits mit seinem gesamten Körpergewicht auf der Ex und "würgte sie, sodass ihre Beine zuckten".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Geistesgegenwärtig filmte die junge Frau die Attacke und zog den Wiener von ihrer Freundin herunter. Auch wie er sein Opfer anschließend an den Haaren packte, soll auf Video sein. Brisant: Zunächst war der Vorfall von der Polizei noch als Körperverletzungsdelikt geführt worden – bis die Beamten die schockierenden Aufnahmen zu Gesicht bekamen.

"Ich war völlig außer mir und so wütend, dass ich nicht mehr wusste, was ich gemacht habe", gab der Wiener bei der ersten Einvernahme an. In einem Telefonat nach der Tat habe auf die Frage, ob ihm bewusst sei, dass er seine Ex beinahe umgebracht habe mit "Ja" geantwortet – Mordverdacht!

Das alles sei die "klassische Ausgangssituation für einen Femizid", legte sich die Staatsanwältin fest. "Wäre die Freundin nicht dagewesen, könnten wir das Opfer nicht mehr hören. Dann wäre es gestorben", sagte sie. An dieser Stelle schluchzte der Angeklagte leise.

"Zwei Minunten Würgen reicht nicht zum Töten"

Sein Verteidiger Philipp Winkler hielt dagegen: Sein bislang nie gewalttätig gewordener Mandant habe lediglich sein Handy zurückhaben wollen, das ihm seine Ex weggenommen hatte. Umbringen wollte er sie nicht. Und auch der Gutachter bezweifelte, dass das kurzzeitige von nur maximal zwei Minuten Würgen lebensgefährlich gewesen sei, ließ den Geschworenen allerdings eine Hintertüre auf: "Hätte er noch weitergewürgt, schaut das Ganze anders aus."

Die Bilder des Tages i ?

Ein Foto machte Wiener rasend vor Eifersucht

"Ich kann es nicht erklären, was in mir vorging", wimmerte der Angeklagte. "Es war bis eine Woche davor eine sehr schöne Beziehung", beteuerte er. Wegen eines Fotos, dass die Ex mit einem anderen zeigte, sei ihm klar gewesen, dass sie ihn betrüge. Das Urteil der Geschworenen stand noch aus, es droht eine lange Haftstrafe wegen Mordversuchs. Die Unschuldsvermutung gilt.