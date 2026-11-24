i Der Angeklagte mit seinen Anwälten vor der Verhandlung Heute 3 Jahre Haft für Attacke Wiener rammte Mann Doppler-Flasche in den Hals Ein Angriff in einem Park mit einer zerbrochenen Weinflasche beschäftigte am Dienstag in Wien Geschworene. Ein 33-Jähriger entging einem Mordurteil. Von Christian Tomsits 24.11.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutiges Ende eines sinnlosen Streits im Alserpark. Ein 33-jähriger Wiener war im vergangenen Juni plötzlich ausgezuckt und stach laut Anklage seinem Sitznachbarn auf der Parkbank völlig ohne Vorwarnung mit einer zerbrochenen Weinflasche in den Hals. Zuvor hatte der Angeklagte den bereits in den Morgenstunden geleerten Doppler zerschlagen. Nur durch Glück überlebte das Opfer die Flaschen-Attacke mit einer klaffenden Wunde.

Am Wiener Landl wurde dem Mann am Dienstag daher wegen Mordversuchs der Prozess gemacht. Anwältin Sevgi Doğan und Anwalt Andreas Schweitzer verteidigten in der tristen Causa als dynamisches Duo, bestritten die Mordabsicht ihres Mandanten mit Verweis auf dessen tragische Lebensgeschichte.

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Der 33-Jährige stammt aus zerrütteten Verhältnissen, ist bereits frühpensioniert. Nach dem frühen Tod des Vaters brach er vorzeitig die Schule ab, entwickelte eine schwere paranoide Schizophrenie und eine ausgeprägte Alkoholsucht. Das Leben auf der Straße verschlechterte seinen psychischen Zustand zusätzlich, wie der psychiatrische Sachverständige Dr. Hofmann vor Gericht ausführte. Der junge Mann sei hochgefährlich.

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Gerichtsmediziner Christian Reiter schlüsselte mit gewohnter Präzision und für alle im Saal verständlich auf, wie gefährlich eine abgebrochene Doppler-Flasche als Tatwaffe ist. Die Attacke hätte tödlich enden können, erklärte er. Die Geschworenen glaubten am Ende den Verteidigern und gingen nicht von einem Mordversuch aus: Drei Jahre Haft wegen versuchter schwerer Körperverletzung (nicht rechtskräftig). In ein forensisch-therapeutisches Zentrum wird der Angeklagte dennoch eingewiesen.