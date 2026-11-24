i Die Wiener Polizei eilte der Frau zu Hilfe. Denise Auer (Archivbild) Freundin mit Umbringen bedroht 27-Jähriger prügelt in Wien Polizisten krankenhausreif Ein Betrunkener (27) soll in Wien seine Lebensgefährtin attackiert haben. Bei der Festnahme verletzte er zwei Polizisten, die ins Spital mussten. Von André Wilding 24.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizisten der Polizeiinspektion Storchengasse nahmen am Montag gegen 11.30 Uhr einen alkoholisierten 27-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina mit 1,2 Promille fest.

Er steht im Verdacht, seine 52-jährige Lebensgefährtin während eines Streits wegen Geldschulden durch Schläge und Tritte verletzt und sie mit dem Umbringen bedroht zu haben.

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Polizisten verletzt

Bei der Personenkontrolle verhielt sich der 27-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten und attackierte diese schließlich mit Kniestößen, Faustschlägen und Fußtritten, weshalb er festgenommen wurde.

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Gegen die Festnahme setzte sich der Mann heftig zur Wehr, wobei beide Beamte verletzt wurden. Nach der Amtshandlung mussten die Polizisten in einem Spital behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Waffenverbot ausgesprochen

Gegen den 27-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In seiner Vernehmung bestritt der Tatverdächtige, seine Lebensgefährtin geschlagen, getreten oder bedroht zu haben.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.