i Zwei der drei Angeklagten wurde vorgeführt – der dritte hätte nur im Schutzanzug kommen können. Darauf wurde verzichtet. Denise Auer/iStock (Symbol) Verhandlung fand dennoch statt Affenpocken-Alarm! Angeklagter muss Prozess schwänzen Weil sein Zellennachbar in der JA Josefstadt an Affenpocken erkrankt ist, befand sich ein Angeklagter bei seinem Betrugs-Prozess in Quarantäne. Von Christian Tomsits 23.11.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Affenpocken-Quarantäne statt Anklagebank! Ein mutmaßlicher Serienbetrüger (27) konnte am Montag nicht zu seinem Prozess am Wiener Landl vorgeführt werden. Der kuriose Grund: Sein Zellennachbar in der Justizanstalt Josefstadt ist mit Affenpocken infiziert. Der 27-Jährige muss deshalb bis 1. Dezember in Quarantäne bleiben. Dabei haben es die Vorwürfe gegen ihn und seine mutmaßlichen Komplizen in sich.

Mit einer besonders dreisten Betrugsmasche sollen zwei serbisch-stämmige Ex-Gymnasiasten gemeinsam mit einem Rumänen (20) zahlreiche Wiener eiskalt abkassiert haben. Die Idee dazu kam den beiden Schulfreunden auf einem Drogentrip in Serbien. Weil ihnen dort das Geld ausging, beschlossen sie, einen gefundenen Reisepass als Einnahmequelle anzuzapfen.

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Das Duo bestellte massenhaft iPhones auf Vertrag. Mit einem ausgeklügelten Trick manipulierten sie den Ausgangs-Ausweis so, dass Namen und Geburtsdaten von Freunden und Bekannten mit dem Foto eines Verdächtigen kombiniert die Online-Verifizierung der Anbieter täuschten.

Die erschlichenen Geräte wurden von den Kriminellen auf Willhaben und Co. inseriert, mehrere Käufer pro Gerät teilweise sogar doppelt zur Kasse gebeten. "Zuerst, indem sie auf Überweisung pochten, dann weil sie Pakete auch noch per Nachnahme verschickten", erklärte die Staatsanwältin, die von einer sechsstelligen Schadenssumme sprach.

In den Packerln fanden die enttäuschten Empfänger nur wertlosen Ramsch wie Mehl, Süßigkeiten oder billige Parfüms.

Top-Anwalt Florian Kreiner verteidigte jenen Angeklagten, der auch seiner Freundin gedroht haben soll. Denise Auer

Doch damit nicht genug: Der Mandant von Star-Verteidiger Florian Kreiner musste sich auch wegen gefährlicher Drohung verantworten. Er soll seiner Ex aus dem Häf'n heraus gedroht haben, ihr Gesicht mit Säure zu überschütten, sobald er wieder freikommt.

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"Mein Mandant war sauer und enttäuscht, bestreitet aber, dass er versucht haben soll, eine Psychologin zu instrumentalisieren, um seine Exfreundin gefährlich zu bedrohen. Ein derartiges Gespräch hat nicht stattgefunden", erklärte Kreiner. Der Angeklagte gestand jedoch, aus Rache ein Profil auf einer Sexplattform mit Fotos seiner Ex und der Telefonnummer ihrer Eltern erstellt zu haben. Tatsächlich meldeten sich fremde Männer bei dem Ehepaar. Der Prozess wurde vertagt. Die Unschuldsvermutung gilt.