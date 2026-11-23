i Jugendlicher (13) bunkterte Diebesgut in Auszeit-WG in Simmering. iStock (Symbolbild) Zehntausende Euro Schaden 13-Jähriger bunkerte in Wien Diebesgut in Auszeit-WG Ein 13-Jähriger soll drei Trafiken überfallen und eine Frau verletzt haben. In der Wiener Auszeit-WG richtete er angeblich enormen Schaden an. Von Wien Heute 23.11.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein erst 13 Jahre alter Österreicher sorgt in Wien für Aufregung. Der Teenager, der am 9. und 10. November drei Trafiken in Favoriten überfallen und dabei eine 65-Jährige verletzt haben soll, war zu diesem Zeitpunkt in der sogenannten Auszeit-WG in Simmering untergebracht. Dort soll er auch seine Beute versteckt haben.

Einrichtung zerstört

Doch damit nicht genug: Wie nun bekannt wurde, soll der Bub in der Einrichtung auch einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet haben. Er zerstörte unter anderem Teile der Einrichtung und schlug Fensterscheiben ein.

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Das sagt MA 11

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) sieht die Vorfälle weniger dramatisch. "Die bisher entstandenen Sachschäden bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen", hieß es am Montag laut APA.

In einer sozialpädagogischen Einrichtung für Kinder in schwierigen Lebenssituationen seien solche Vorfälle grundsätzlich nicht auszuschließen. Entsprechende Kosten würden deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt.

Nicht mehr in Auszeit-WG

Der 13-Jährige lebt mittlerweile nicht mehr in der Auszeit-WG. Er wurde in ein anderes erlebnispädagogisches Projekt verlegt. Laut MA 11 habe sich gezeigt, dass die Stadt für den Buben zu viele Reize biete.

Streit um Türsperren

Unterdessen beschäftigt die umstrittene Auszeit-WG weiterhin die Justiz. Für den 13-Jährigen sowie einen weiteren Bewohner laufen noch Prüfverfahren zu den Freiheitsbeschränkungen in der Einrichtung.

Das Bezirksgericht Wien Innere Stadt wartet dabei laut APA auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH). Konkret geht es um die Frage, wie lange die Haustür der Einrichtung nachts versperrt werden darf.

Im Fall des ersten Bewohners hatte das Bezirksgericht eine Sperre zwischen 23 und 5 Uhr für zulässig erklärt. Das Landesgericht erlaubte später eine Ausweitung auf 22 bis 6 Uhr. Dagegen wehrt sich nun die Bewohnervertretung vor dem OGH.

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Erster Bewohner bisher nicht rückfällig

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten aus der umstrittenen Einrichtung. Der erste Bewohner, der im Juli noch als 13-Jähriger eingezogen war, konnte bereits im Sommer in eine weniger intensive Betreuung wechseln.