i Die mutmaßlichen Serienbetrüger am Wiener Landl verschickten Maizena; Anwalt Florian Kreiner. Denise Auer/Hersteller Opfer eiskalt abkassiert Handy-Gauner verschicken Mehl und Schoko statt iPhones Mit gefälschten Ausweisen und dreisten Tricks sollen drei junge Männer zahlreiche Opfer abgezockt haben. Und einer soll seine Ex übel bedroht haben. Von Christian Tomsits 24.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Maizena-Mehl statt Apple-Smartphones! Mit einer besonders dreisten Betrugsmasche sollen zwei serbischstämmige Ex-Gymnasiasten gemeinsam mit einem Rumänen (20) zahlreiche Wiener eiskalt abkassiert haben. Die Idee dazu kam den beiden Schulfreunden auf einem Drogentrip in Serbien. Weil ihnen dort das Geld ausging, beschlossen sie, einen gefundenen Reisepass als Einnahmequelle anzuzapfen.

Das Duo bestellte massenhaft iPhones auf Vertrag. Mit einem ausgeklügelten Trick wurde der Ausweis so manipuliert, dass Namen und Daten von Freunden und Bekannten mit dem Foto des Verdächtigen kombiniert wurde, um so die Online-Verifizierung der Anbieter zu umgehen.

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Erfolgreich erschlichenen Geräte wurden auf Willhaben und Co inseriert, mehrere Käufer pro Gerät teilweise sogar doppelt zur Kasse gebeten. "Zuerst, indem sie auf Überweisung pochten, dann weil sie Pakete auch noch per Nachnahme verschickten", sprach die Staatsanwältin am Montag am Wiener Landl von einer sechsstelliger Schadenssumme.

In den Packerln fanden die enttäuschten Empfänger nur wertlosen Ramsch, wie Mehl und Süßigkeiten oder billige Parfüms – für die Opfer alles andere als angenehm. Ebenfalls unangenehm: Der Mandant von Star-Verteidiger Florian Kreiner musste sich auch wegen gefährlicher Drohung verantworten. Denn er soll seiner Ex aus dem Häf’n heraus gedroht haben, ihr Gesicht mit Säure zu überschütten, wenn er wieder freikommt.

"Mein Mandant war sauer und enttäuscht, bestreitet aber, dass er nach einer vorangegangene Verurteilung versucht haben soll, eine Gefängnis-Psychologin zu instrumentalisieren, um seine Exfreundin gefährlich zu bedrohen. Ein derartiges Gespräch hat nicht stattgefunden", erklärte Kreiner.

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Er gestand jedoch, aus Rache ein Profil auf einer Sexplattform mit ihren Fotos erstellt zu haben – mit der Telefonnummer ihrer Eltern. Das arme Ehepaar bekam tatsächlich Anrufe von fremden Männern. Weil der Hauptangeklagte wegen eines mit Affenpocken infizierten Zellengenossen in der Justizanstalt Josefstadt in Quarantäne ist und nicht vorgeführt werden konnte, wurde der Betrugsprozess vertagt. Die Unschuldsvermutung gilt.