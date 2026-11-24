i Nach der Trennung will eine Frau den Labradoodle für sich allein – eine Versteigerung droht. Sabine Hertel, iStock (Symbolbild) OGH-Urteil Streit nach Liebes-Aus: Labradoodle droht Versteigerung Nach der Trennung eines Paares entbrannte ein Streit um den Hund. Die Frau wollte den Labradoodle für sich allein haben und zog vor Gericht. Von Wien Heute 24.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wem gehört der Hund, wenn die Liebe zerbricht? Mit dieser Frage musste sich jetzt der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien beschäftigen. Ein ehemaliges Paar streitet seit Jahren um seinen gemeinsamen Labradoodle.

Während die Frau den Vierbeiner künftig allein besitzen möchte, will ihr Ex-Partner nicht auf den Hund verzichten. Die beiden waren von April 2018 bis August 2023 ein Paar, lebten allerdings nie in einem gemeinsamen Haushalt, wie die "Presse" zuerst berichtete.

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Ex-Paar teilte sich Hund nach Trennung

Seit 2021 gehört ihnen der Labradoodle gemeinsam. Beide haben laut Gericht eine starke emotionale Bindung zu dem Tier. Nach dem Beziehungs-Aus im August 2023 einigten sich die beiden zunächst auf eine gemeinsame Betreuung. Der Hund wechselte regelmäßig zwischen den Haushalten seiner Besitzer.

Doch im März 2024 eskalierte die Situation: Die Frau weigerte sich plötzlich, den Labradoodle weiterhin an ihren Ex-Partner zu übergeben. Dieser zog daraufhin vor Gericht und erwirkte im November 2024 eine verbindliche Betreuungsregelung.

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Frau will Labradoodle für sich allein

Demnach sollte der Hund von Freitag einer ungeraden Kalenderwoche um 17 Uhr bis zum darauffolgenden Mittwoch um 19 Uhr beim Mann bleiben. Die übrige Zeit sollte er bei der Frau verbringen. Doch diese hielt sich lange nicht an diese Regelung. Erst seit dem 20. November 2025 erfolgen die Übergaben wie gerichtlich angeordnet.

Mit der geteilten Betreuung war die Frau allerdings nicht zufrieden. Sie fühlte sich durch die starren Übergabezeiten stark von ihrem Ex-Partner abhängig und wollte den Hund künftig ausschließlich für sich haben.

Hund könnte versteigert werden

Deshalb brachte sie eine sogenannte Zivilteilungsklage ein. Dabei geht es rechtlich um die Aufhebung des gemeinsamen Eigentums. Ist eine tatsächliche Teilung nicht möglich, kann eine gerichtliche Verwertung und Aufteilung des Erlöses infrage kommen – also quasi ein Verkauf bzw. eine Versteigerung. Die Frau habe vor, im Falle der Versteigerung am meisten für das Tier zu bieten, so die "Presse".

Der Ex-Partner wehrte sich vehement dagegen. Er argumentierte, dass eine Zivilteilung bei einem Haustier, zu dem beide eine enge emotionale Bindung haben, nicht zulässig sein dürfe. Außerdem warf er seiner ehemaligen Partnerin vor, sie wolle ihm lediglich den Kontakt zum Hund entziehen.

Keine Pfändung von Haustieren

Zunächst hatte der Mann Erfolg. Sowohl das Bezirksgericht Graz-Ost als auch das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz wiesen die Klage der Frau ab. Die Gerichte begründeten ihre Entscheidungen unter anderem mit dem gesetzlichen Pfändungsschutz für Haustiere.

Tiere, zu denen eine emotionale Bindung besteht und die nicht zum Verkauf bestimmt sind, dürfen grundsätzlich nicht gepfändet werden. Daraus leiteten die Vorinstanzen ab, dass auch eine Zivilteilung eines solchen Haustiers nicht zulässig sei. Die Frau gab sich damit nicht zufrieden und wandte sich an den Obersten Gerichtshof.

Emotionale Bindung schließt Zivilteilung nicht aus

Der OGH kam zu einer anderen rechtlichen Einschätzung. Der gesetzliche Pfändungsschutz bedeute nicht automatisch, dass gemeinsames Eigentum an einem Haustier niemals aufgelöst werden dürfe.

Zwar seien Tiere nach österreichischem Recht keine Sachen, dennoch würden grundsätzlich die sachenrechtlichen Vorschriften gelten, soweit keine besonderen Regelungen bestehen. Der OGH stellte deshalb klar, dass eine Zivilteilung auch bei Haustieren rechtlich möglich sein kann. Die emotionale Bindung allein schließt eine solche Klage nicht grundsätzlich aus.

Gemeinsamer Hund, gemeinsames Eigentum

Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Wer während einer aufrechten Lebensgemeinschaft gemeinsam ein Haustier anschafft, könnte damit stillschweigend vereinbart haben, das gemeinsame Eigentum aufrechtzuerhalten.

Eine solche Vereinbarung könnte verhindern, dass einer der beiden Partner später einseitig die Auflösung des gemeinsamen Eigentums verlangt – zumindest solange der andere eine emotionale Bindung zu dem Tier hat oder eine solche noch entstehen kann.

Fall geht zurück ans Bezirksgericht

Ob eine solche stillschweigende Vereinbarung im konkreten Fall vorliegt, wurde von den bisherigen Gerichten allerdings nicht ausreichend geprüft. Der Oberste Gerichtshof hob deshalb die Entscheidungen der beiden Vorinstanzen auf. Der Fall muss nun erneut vor dem Bezirksgericht Graz-Ost verhandelt werden.

Dort soll die Frau Gelegenheit bekommen, Argumente und Beweise vorzubringen, die gegen eine solche Vereinbarung sprechen. Erst danach kann endgültig über ihre Teilungsklage entschieden werden. Wird ihr Recht gegeben, könnte der Labradoodle letztendlich versteigert werden.