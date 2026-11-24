i Ein 27-Jähriger randalierte in einem Wohnhaus in Favoriten und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Sogar Fußfesseln waren nötig. istock Wilde Szenen im Wohnhaus Faustschlag ins Gesicht – Mann geht auf Polizisten los Ein 27-Jähriger randalierte in einem Wohnhaus in Favoriten und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Sogar Fußfesseln waren nötig. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in Favoriten ist am Montagabend völlig eskaliert. Ein 27-jähriger Österreicher soll zunächst in einem Wohnhaus randaliert haben. Als die Polizei einschritt, ging der Mann auf die Beamten los.

Gegen 18.15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Sibeliusstraße alarmiert, weil der Hausbewohner gegen mehrere Wohnungstüren getreten und mit einem Gegenstand darauf eingeschlagen haben soll.

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Beim Eintreffen der Polizisten zeigte sich der 27-Jährige äußerst aggressiv und beschimpfte die Beamten. Schließlich versetzte er einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht.

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Polizei musste Verstärkung holen

Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, leistete dieser heftigen Widerstand und schlug weiter auf die Polizisten ein. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Randalierer fixiert werden. Weil er weiterhin um sich trat, wurden ihm neben Hand- auch Fußfesseln angelegt.

Bei seiner Einvernahme erklärte der 27-Jährige, sich nicht mehr an alles erinnern zu können. Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.