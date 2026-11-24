Mit einem Online-Kurs in kürzester Zeit zum Top-Verdiener werden? Genau das versprach ein Coach auf Social Media. Wer an seiner sogenannten "Gold Masterclass" teilnimmt, soll im Handumdrehen viel Geld verdienen können.
Magdalena F. (Name geändert) ließ sich von den verlockenden Aussichten überzeugen. Die 43-Jährige kontaktierte den Anbieter über WhatsApp und schloss kurzerhand einen Vertrag um mehr als 3.500 Euro ab.
Doch die Freude über die vermeintliche Chance auf das große Geld hielt nicht lange an. Nach einer schlaflosen Nacht bereute die Frau ihre Entscheidung bitter. Schon am nächsten Tag zog sie die Reißleine und trat vom Vertrag zurück. Da dieser im Fernabsatz abgeschlossen worden war, war das in ihrem Fall laut Konsumentenschutzgesetz auch möglich.
Doch damit begann der Ärger erst richtig. Der Zahlungsdienstleister ignorierte den Rücktritt und verlangte weiterhin Geld. Schließlich wurde sogar ein Inkassobüro eingeschaltet. Durch die zusätzlichen Kosten stieg die Forderung auf rund 4.000 Euro.
Für die 43-Jährige wurde der Traum vom schnellen Geld zur finanziellen Belastung. Sie wandte sich an die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer Wien. Mit Erfolg: Nachdem sich die AK eingeschaltet hatte, wurden sämtliche Forderungen gegen die Frau gestrichen.
Der Fall zeigt, wie kostspielig solche Angebote werden können. "In unserer Beratung begegnen wir immer häufiger Coaching-Angeboten, die ein schnelles Vermögen versprechen", warnt Tamara Wechner von der Konsumentenberatung der AK Wien. Hinter den glänzenden Werbeversprechen stecke oft wenig Substanz. Schon wenige unüberlegte Klicks könnten ausreichen, um in teure Vertragsfallen zu tappen.
Ihr dringender Appell: "Lassen Sie sich nicht von vermeintlich lukrativen Angeboten blenden." Wer sich für ein solches Angebot interessiert, sollte es vor dem Abschluss genau prüfen und sich die Entscheidung gut überlegen. "Sonst kann der Traum vom schnellen Geld rasch zum teuren Albtraum werden", warnt Wechner.