i Teenager soll in Wien-Simmering Fenster in WG zerstört haben. (Symbolbild) iStock (Symbolbild) Massive Schäden "Wie kann das sein?" 13-Jähriger verwüstet Auszeit-WG Ein 13-Jähriger soll Beute aus Überfällen in der Auszeit-WG versteckt haben. Im Haus zerstörte er Einrichtung und Scheiben. Die Opposition tobt! Von Wien Heute 24.11.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 13-Jähriger soll am 9. und 10. November drei Trafiken in Wien-Favoriten überfallen und dabei eine 65-Jährige verletzt haben. Wie "Heute" berichtete, war der Jugendliche damals in der Auszeit-WG in Simmering untergebracht. Dort soll er die Beute versteckt und Schäden von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Mittlerweile wurde der Teenager in ein anderes Wohnprojekt verlegt.

"Konzept gescheitert"

Für Wiens ÖVP-Chef Markus Figl und Gemeinderätin Sabine Keri zeigt der Fall, dass das bisherige Konzept nicht funktioniert. Sie kritisieren die zuständige Jugendstadträtin Bettina Emmerling (Neos) und fordern Konsequenzen.

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"Wie kann das sein?"

"Wie kann es sein, dass ein Jugendlicher in einer eigens für Intensivtäter geschaffenen Einrichtung Raubbeute horten kann und massive Sachschäden verursacht? Wer kontrolliert dort eigentlich, was passiert?", fragen Figl und Keri.

"Strafmündigkeit senken"

Besonders stößt sich die ÖVP daran, dass die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) die entstandenen Sachschäden als "überschaubar" bezeichnete. Keri stellt zudem das Sicherheitskonzept infrage und will wissen, warum Jugendliche die Einrichtung ohne Begleitung verlassen dürfen. Figl erneuert außerdem die Forderung, die Strafmündigkeit bei schweren Delikten von 14 auf zwölf Jahre zu senken.

FPÖ kritisiert Kosten in Millionenhöhe

Auch die FPÖ übt scharfe Kritik. Laut Budgetplanung soll die Auszeit-WG ab 2027 knapp eine Million Euro jährlich kosten. Das entspricht rund 2.700 Euro täglich für zwei Betreuungsplätze. FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan spricht von einem drohenden "Millionendebakel" und fordert die Offenlegung sämtlicher Verträge, Vergaben und Zahlungsflüsse sowie eine unabhängige Prüfung durch den Stadtrechnungshof.

Was ist die Auszeit-WG? Die Auszeit-WG in Wien-Simmering ist eine spezielle Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit schweren Verhaltensproblemen. Durch intensive pädagogische Betreuung sollen sie stabilisiert und weitere Straftaten verhindert werden.

"Steuergeld ist kein Spielgeld für politische Experimente!", kritisiert Stefan. Sollten sich Misswirtschaft oder überhöhte Abrechnungen bestätigen, müssten die Verantwortlichen politische Konsequenzen ziehen.

Streit um offene Haustüre

Zusätzlich beschäftigen die Freiheitsbeschränkungen in der Auszeit-WG die Justiz. Für zwei Bewohner laufen entsprechende Prüfverfahren. In einem Fall soll der Oberste Gerichtshof (OGH) klären, wie lange die Haustür nachts versperrt werden darf.

Die MA 11 verweist darauf, dass Schäden in Einrichtungen für Kinder in schwierigen Lebenssituationen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können. Entsprechende Kosten würden bereits bei der Planung berücksichtigt.

Die Bilder des Tages i ?

Dass die intensive Betreuung auch positive Entwicklungen ermöglichen kann, zeigt der erste Bewohner der Auszeit-WG. Er konnte bereits im Sommer in eine weniger intensive Betreuung wechseln und wurde bisher angeblich nicht rückfällig.