i Das Paar verlor in einem Wiener Casino die Nerven. istock (Symbolbild) Einsatz in Favoriten Betrunkenes Pärchen rastet in Wiener Casino aus Ein betrunkenes Paar soll in einem Casino randaliert haben. Bei der Polizeikontrolle eskalierte die Situation – für beide klickten die Handschellen. Von André Wilding 24.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem ein augenscheinlich alkoholisiertes Paar am Dienstag gegen 01.45 Uhr in einem Wiener Casino randaliert haben soll, wurde der Polizeinotruf verständigt.

Polizisten konnten die beiden anhalten, als sie gerade im Begriff waren, mit ihrem Auto davonzufahren.

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Alkotest verweigert

Der Lenker, ein 42-jähriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation, weigerte sich sowohl seinen Führerschein auszuhändigen als auch einen Alkovortest durchzuführen.

Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Beamten verhielt und sein Verhalten trotz mehrmaliger Abmahnung nicht einstellte, wurde er festgenommen.

1,8 Promille

Während der Festnahme attackierte seine Begleiterin, eine 35-jährige Staatsangehörige der Russischen Föderation, einen zur Unterstützung anwesenden Polizisten mit einem Faustschlag.

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Die Frau wurde daraufhin wegen tätlichen Angriffs ebenfalls festgenommen. Ein später im Arrest beim 42-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,8 Promille.