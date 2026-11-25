i Eine Kontrolle in einem Wiener Kosmetikstudio deckte unerlaubte Schönheitsbehandlungen auf. Gruppe Sofortmaßnahmen Botox und Hyaluron Nächste illegale Beauty-Klinik in Wien aufgeflogen Eine Kontrolle in einem Wiener Kosmetikstudio deckte unerlaubte Schönheitsbehandlungen auf. Der Betreiberin droht eine Anzeige. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneut ist in Wien eine illegale Anlaufstelle für Schönheitsbehandlungen aufgeflogen. Diesmal wurden die Einsatzkräfte in einem Kosmetikstudio im dritten Bezirk fündig.

Nachdem bei der Gruppe Sofortmaßnahmen ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen war, wurde das Studio am Mittwoch umgehend gemeinsam mit der Polizei und dem Marktamt überprüft.

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Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, bot die Inhaberin unter anderem Behandlungen mit Botox und Hyaluron an, ohne die dafür erforderliche Berechtigung zu besitzen. Die Beamten stellten die Präparate sicher. Der Frau droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei.

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Behörden verstärken Vorgehen gegen illegale Eingriffe

Insgesamt wurden in Wien mittlerweile zwölf illegale Beauty-Kliniken entlarvt. Die Gruppe Sofortmaßnahmen nimmt im Zuge ihrer Kontrollen gezielt Anbieter ins Visier, die kosmetische Eingriffe ohne entsprechende ärztliche Berufsberechtigung anbieten.

"Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen. Die mittlerweile zwölfte aufgedeckte illegale Beauty-Klinik zeigt, dass wir gemeinsam mit der Wiener Polizei und den zuständigen Dienststellen diesen Betreibern auf den Fersen bleiben, bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.