i Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache muss sich im November erneut vor Gericht verantworten. Sabine Hertel Ex-Vizekanzler auf Anklagebank Casino-Causa – Strache (schon) wieder vor Gericht Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erneut am Wiener Landl: Diesmal geht’s um den Casino-Deal. Auch zwei Glücksspiel-Größen sind mitangeklagt. Von Christian Tomsits 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieben Jahre nach dem Platzen der Ibiza-Bombe muss Heinz-Christian Strache (schon wieder) auf der Anklagebank am Wiener Landl Platz nehmen – ein Ort, mit dem der ehemalige Oberblaue und Ex-Vizekanzler der Republik bereits bestens vertraut sein sollte.

Zugegeben: Bei seinen bisherigen Auftritten im Grauen Haus kam er stets ungeschoren davon. Weder in der ASFINAG-Affäre, in der es um den Aufsichtsratsposten für FPÖ-Unterstützer Siegfried Stieglitz ging, noch im PRIKRAF-Prozess um behauptete Bevorzugung einer Währinger Privatklinik reichte es für rechtskräftige Schuldsprüche. Und auch die Lebensversicherungs-Vorwürfe der WKStA lösten sich zuletzt in Luft auf – "Heute" berichtete.

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Dennoch die WKStA mit der Casinos-Causa nun einen neuen Versuch – und das, obwohl die Korruptions-Ermittler das Verfahren 2024 bereits einstellen wollte, ehe die Oberstaatsanwaltschaft Wien per Weisung weitere Ermittlungen veranlasste. Ins Rollen kam die Causa übrigens über eine anonyme Anzeige, die wenige Wochen nach Auffliegen des Ibiza-Videos im Jahr 2019 einging.

Nun sind auch Novomatic-Gründer und Milliardär Johann Graf sowie der ehemalige Konzernchef Harald Neumann angeklagt und stehen gemeinsam mit Strache vor dem Richter – der vereinfachte Vorwurf: Postenschacher!

70 Zeugen im Ermittlungsverfahren befragt

Strache habe Graf und Neumann Peter Sidlo als Vorstand reindrücken wollen, obwohl der beruflich gar nicht qualifiziert gewesen sei. Im Gegenzug hätte der damalige Vizekanzler laut WKStA Gesetze im Sinne der Glücksspiel-Granden beeinflussen wollen. Jahrelang wurde ermittelt, 70 Zeugen befragt und Unmengen an Daten ausgewertet.

Das Ergebnis: Strache muss ich nun wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung, das Glücksspiel-Duo wegen Vorteilszuwendung zur Beeinflussung (sogenanntes "Anfüttern") verantworten. Der Strafrahmen beträgt für alle drei Männer bis zu zwei Jahre Haft.

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Aber auch diesmal bestreiten sämtliche Angeklagten die Vorwürfe und ihre Verteidiger rechnen – wie könnte es anders sein – bereits jetzt fest mit Freisprüchen. Doch bis zum Urteil könnte es noch Monate dauern: Ganze 31 Zeugen stehen auf der Ladungsliste – die Unschuldsvermutung gilt.