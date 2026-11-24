i Der große Bogen des Weihnachtsmarkts Am Hof musste abgebaut werden. Archivbild weihnachtsmarkt-hof.at Alarm für Feuerwehr Riesiger Torbogen droht auf Weihnachtsmarkt zu stürzen Alarm auf dem Weihnachtsmarkt Am Hof in Wien: Der riesige Eingangsbogen hatte sich gefährlich verformt. 18 Feuerwehrleute rückten an. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment auf dem Weihnachtsmarkt Am Hof in der Wiener Innenstadt! Der zwölf Meter breite Eingangsbogen hatte sich am Montagabend (23. November) auffällig verformt. Weil die Konstruktion ein Sicherheitsrisiko darstellte, musste die Berufsfeuerwehr Wien anrücken und das schwere Tor mit einem Kran abbauen.

Gegen 18.45 Uhr hatte der Veranstalter bei einem Kontrollgang bemerkt, dass mit dem festlich geschmückten Bogen etwas nicht stimmte. Sofort wurden Einsatzkräfte verständigt. Während der Arbeiten mussten mehrere Marktstände vorübergehend schließen.

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18 Feuerwehrleute im Einsatz

Wie die "Krone" berichtet, rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Der Bereich wurde abgesichert, bevor der zwölf Meter breite Bogen vorsichtig entfernt wurde.

Das Tor mit Tannengirlanden, Lichterketten und beleuchtetem Schriftzug ist normalerweise eines der auffälligsten Fotomotive des Markts.

Veranstalter Georg Lehner vermutet, dass starker Wind einen Haarriss verursacht haben könnte. Bewiesen ist das bislang nicht.

Die Konstruktion soll nun repariert und von einem Statiker überprüft werden. Danach will der Betreiber den Eingangsbogen möglichst rasch wieder aufstellen.

Der Weihnachtsmarkt Am Hof bleibt ein beliebtes Adventziel mitten in der City. Laut Veranstalter läuft der Markt heuer noch bis 23. Dezember.