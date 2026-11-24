i Auf Höhe des Döblinger Stegs wurde am Dienstagvormittag ein versunkenes Auto im Donaukanal entdeckt. Denise Auer Rätselhafter Fund in Wien Auto im Donaukanal entdeckt - Polizei ermittelt Mysteriöser Fund am Dienstag in Wien-Döbling! Bei Vermessungsarbeiten wurde ein versunkenes Auto entdeckt. Die Bergung gestaltet sich schwierig. Von Niklas Burger 24.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rätsel um einen versunkenen Pkw in Wien! Mitarbeiter von einem Arbeitsboot der viadonau machten am Dienstagvormittag bei Sondierungsarbeiten auf Höhe des Döblinger Stegs eine ungewöhnliche Entdeckung. Im Donaukanal befindet sich ein Auto unter Wasser.

Die alarmierte Wasserpolizei rückte daraufhin aus. Hinweise darauf, dass sich Personen im Fahrzeug befinden, gibt es laut Polizeisprecher Markus Dittrich derzeit nicht.

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Wie kam das Auto ins Wasser?

Völlig unklar ist bisher, wie der Wagen überhaupt in den Donaukanal gelangte. Hinweise auf einen Verkehrsunfall in der unmittelbaren Umgebung liegen der Polizei nicht vor.

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Das Fahrzeug dürfte sich bereits seit längerer Zeit unter Wasser befinden. Die Strömung könnte den Wagen schließlich bis zum jetzigen Fundort getrieben haben.

Starke Strömung verhindert Tauchereinsatz

Die Bergung des Autos stellt die Einsatzkräfte laut "ORF" allerdings vor eine große Herausforderung. Aufgrund der starken Strömung konnten bisher keine Taucher ins Wasser geschickt werden.

Die Polizei stimmt das weitere Vorgehen nun mit der Wiener Berufsfeuerwehr ab. In den kommenden Tagen soll der Wagen schließlich aus dem Donaukanal geholt werden. Dafür muss sogar der Wasserstand an der betroffenen Stelle abgesenkt werden.