i Ein Anrainer löste am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Margareten aus. Die Beamten entdeckten in einem Rucksack mehrere Waffen. LPD Wien In Rucksack versteckt Pistole, Messer, Pfeffersprays – Polizei stoppt Teenies Ein Anrainer löste am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Margareten aus. Die Beamten entdeckten in einem Rucksack mehrere Waffen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in Margareten hat am Dienstagabend zur Sicherstellung mehrerer Waffen geführt. Auslöser war die Beobachtung eines Anrainers, der gegen 22.35 Uhr durch Lärm im Innenhof eines Mehrparteienhauses auf vier Jugendliche aufmerksam geworden war.

Laut dem Bewohner soll die Gruppe mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantiert und diese anschließend in einem Rucksack verstaut haben. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mehrere Waffen in Rucksack entdeckt

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen im Innenhof auf zwei 16-Jährige. Bei der Abklärung des Vorfalls stießen die Beamten auf einen Rucksack, in dem sich eine Schreckschusswaffe samt Munition, zwei Karambitmesser, ein Taschenmesser, zwei Pfeffersprays sowie ein weiteres Messer samt Holster befanden.

Die Polizei stellte die Gegenstände vorläufig sicher. Der Rucksack konnte einem der beiden Jugendlichen, einem 16-jährigen Syrer, zugeordnet werden.

Die Bilder des Tages i ?

Waffenverbot ausgesprochen

Der Teenager wurde zur weiteren Abklärung auf eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auch seine Erziehungsberechtigten wurden verständigt.

Der Jugendliche bestritt, dass ihm die sichergestellten Gegenstände gehören. Er wurde angezeigt.