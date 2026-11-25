i AK-Expertin Pia Zhang kritisiert die Forderung nach längerem Arbeiten und setzt sich für faire Regeln bei der Schwerarbeitspension ein. Johannes Zinner Erfolg vor Gericht Elf Jahre Knochenjob – Frau erkämpft Pension mit 58 Jahrelang schleppte eine Wienerin schwere Kisten, doch ihr Job wurde nicht als Schwerarbeit anerkannt. Jetzt gab es mit AK-Hilfe einen Erfolg. Von Devlet Orhan 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Kisten schleppen, unzählige Automaten befüllen und dabei hunderte Male in die Knie gehen: Für Frau F. (58) war das jahrelanger Arbeitsalltag. Doch die Pensionsversicherung wollte ihren Knochenjob nicht als Schwerarbeit anerkennen. Die Frau wandte sich an die Arbeiterkammer, kämpfte mit Unterstützung der AK Wien um ihr Recht. Der Fall landete schließlich vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien – mit Erfolg.

Gutachten brachte Klarheit

Ein Gutachten belegte, dass Frau F. zwischen 2009 und 2020 an den meisten Arbeitstagen mehr als 1.400 Arbeitskilokalorien verbrauchte. Damit überschritt sie die für Frauen geltende Grenze für schwere körperliche Arbeit. Jetzt steht fest: Sie darf mit 60 Jahren in Schwerarbeitspension gehen.

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Für Pia Zhang, stellvertretende Leiterin der Abteilung Sozialversicherung in der AK Wien, ist der Fall angesichts der aktuellen Debatte um ein längeres Arbeitsleben besonders brisant.

AK übt scharfe Kritik

"Wer vom Schreibtisch aus fordert, dass alle bis 65 oder noch länger arbeiten sollen, hat die Realität von Frau F. und tausenden anderen Beschäftigten komplett aus den Augen verloren", kritisiert Zhang.

"Ob im Handel, in der Reinigung, am Bau oder in der Pflege – für viele ist längeres Durchhalten schlicht keine Frage des Wollens, sondern irgendwann nicht mehr machbar." Die AK fordert deshalb faire Regeln statt neuer Hürden.

Mit 60 Jahren in Pension gehen

Wer jahrelang unter besonders belastenden Bedingungen arbeitet, kann unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit 60 Jahren in Pension gehen. Der Abschlag beträgt 1,8 Prozent pro Jahr des vorzeitigen Pensionsantritts. Dafür braucht es insgesamt 45 Versicherungsjahre, davon mindestens zehn Jahre Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre vor dem Pensionsantritt.

Schwere körperliche Arbeit

Als schwere körperliche Arbeit gelten Tätigkeiten mit einem täglichen Verbrauch von mindestens 1.400 Arbeitskilokalorien bei Frauen und 2.000 bei Männern an mindestens 15 Tagen im Monat. Auch bestimmte Formen der Nachtarbeit, Tätigkeiten bei Hitze oder Kälte sowie seit 2026 bestimmte Pflegeberufe zählen zur Schwerarbeit.

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AK rät Betroffenen, sich zu wehren

"Viele Betroffene wissen gar nicht, dass ihr Job als Schwerarbeit zählt, oder werden im ersten Anlauf abgewimmelt. Wir lassen unsere Mitglieder damit nicht allein und unterstützen diese auch vor Gericht", betont Zhang.

Die AK empfiehlt daher, Schwerarbeitszeiten rechtzeitig bei der Pensionsversicherung feststellen zu lassen. Wer eine Ablehnung kassiert, sollte sich von der Arbeiterkammer beraten lassen. Der Fall von Frau F. zeigt, dass sich der Gang vor Gericht auszahlen kann.