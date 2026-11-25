i Drei Jugendliche lieferten sich in Penzing eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. istock Mehrere Einbrüche Erst 13 und 14! Teenie-Trio flüchtet vor Wiener Polizei Drei Jugendliche lieferten sich in Penzing eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Trio soll in einer Nacht drei Einbrüche begangen haben. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nächtliche Flucht vor der Polizei endete für drei Jugendliche in Wien-Penzing mit Anzeigen, für einen von ihnen sogar in einer Justizanstalt. Das Trio im Alter von 13 und 14 Jahren soll in der Nacht auf Dienstag gleich drei Einbruchsdiebstähle begangen haben.

Gegen 1.45 Uhr löste die Alarmanlage einer Trafik in der Linzer Straße aus. Eine Zeugin berichtete den alarmierten Polizisten, dass drei Verdächtige auf einem E-Moped in Richtung Hadikgasse geflüchtet seien. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

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Mehrfach versuchten die Einsatzkräfte, das Trio zum Anhalten zu bewegen. Als sich der Streifenwagen auf gleicher Höhe mit dem E-Moped befand, lenkte der Jugendliche plötzlich in Richtung des Polizeiautos. Es kam zur Kollision, dennoch setzte er seine Flucht fort.

Zigaretten auf Wiese geworfen

Im Bereich der Hochsatzengasse stürzten die drei Jugendlichen schließlich mit dem E-Moped und liefen zu Fuß weiter. Dabei warfen sie mehrere Stangen Zigaretten auf eine Wiese. Die Polizei konnte diese später sicherstellen.

Zwei Verdächtige, ein 13-jähriger Rumäne und ein 14-jähriger Österreicher, wurden von den Beamten angehalten. Bei ihnen fanden die Polizisten unter anderem Schraubenzieher, Bargeld, einen Pfefferspray, Einweghandschuhe und eine Taschenlampe. Im mutmaßlichen Fluchtfahrzeug befand sich zudem ein Nothammer.

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14-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Auch der dritte Verdächtige, ein 14-jähriger Österreicher, konnte ausgeforscht werden. Die Beamten trafen ihn mit einer stark verschmutzten Hose in einer nahe gelegenen Wohngemeinschaft an.

Der strafunmündige 13-Jährige wurde angezeigt und seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde einer der beiden 14-Jährigen in eine Justizanstalt eingeliefert, der andere auf freiem Fuß angezeigt.

Das Trio steht im Verdacht, in derselben Nacht insgesamt drei Einbruchsdiebstähle verübt zu haben.