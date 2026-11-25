i MA48 beim Winterdienst bzw. bei der Schneeräumung in Wien (Archivbild). Stadt Wien/Votava Winter kommt nach Wien Schnee im Anmarsch! 48er machen sich in Wien bereit Die Wetterprognose für Donnerstag lässt die 48er aufhorchen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für einen möglichen Schnee-Großeinsatz. Von Devlet Orhan 25.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien steht der Winter vor der Tür - und die 48er sind gerüstet! Aufgrund der Wetterprognose für Donnerstag befindet sich die Winterdienstmannschaft bereits in Bereitschaft. Sollte es kräftig schneien, rücken insgesamt 1.400 Einsatzkräfte mit 282 Räum- und Streufahrzeugen aus. 71 davon werden von beauftragten Privatfirmen gestellt.

Auf die Mannschaft wartet eine gewaltige Aufgabe: Das Wiener Straßennetz umfasst 2.800 Kilometer, insgesamt müssen 24,4 Millionen Quadratmeter Straßenfläche betreut werden. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich ausrücken, hängt von der Wetterlage ab. Die Einsätze werden flexibel an die jeweiligen Bedingungen angepasst, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP).

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Mit Hightech gegen Schnee und Eis

Beim Winterdienst zählt Wien laut Stadt weltweit zu den technologischen Vorreitern. Hinter den Einsätzen stecken jahrelange Entwicklungsarbeit, ausgeklügelte Logistik und regelmäßige Schulungen. Zum Einsatz kommen unter anderem Doppelklingenpflüge und moderne Kombistreuer. Die Fahrzeugflotte wird zudem schrittweise auf die Streuung mit Sole (Salzwasser) umgerüstet.

"So viel wie nötig"

"So wenig wie möglich und so viel wie nötig: Für uns ist wichtig, die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch die Umwelteinflüsse auf ein Minimum zu reduzieren", so Czernohorszky.

Streusalz wirkt bei -15 Grad

Welche Streumittel auf Wiens Straßen landen, entscheidet die Temperatur. Rund um den Gefrierpunkt setzen die 48er vor allem auf Sole. Wird es kälter, kommt Feuchtsalz zum Einsatz. Die Tauwirkung bleibt dabei bis minus 15 Grad erhalten.

Der entscheidende Vorteil: Das angefeuchtete Streusalz haftet auf der Fahrbahn, statt verweht oder zur Seite geschleudert zu werden. Dadurch werden geringere Mengen benötigt. Das reduziert laut Stadt sowohl die Umweltbelastung als auch die Feinstaubbelastung.

Feste Schuhe, vorsichtig sein

Trotz aller Vorbereitungen appellieren die 48er an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Wer bei Schnee und Eis unterwegs ist, sollte auf winterfestes Schuhwerk achten und besonders vorsichtig gehen. Autofahrer müssen ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen.

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Während die Schneeräumung auf Gehsteigen der Anrainerpflicht unterliegt, betreuen die 48er zusätzlich zum Straßennetz rund 1.100 Kilometer an Geh- und Radwegen, Stiegen und Marktflächen. Der Wiener Winterdienst läuft von 1. November bis 31. März. Für Fragen steht den Wienern das Schneetelefon der MA 48 unter der Nummer 01/546 48 zur Verfügung.