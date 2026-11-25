i Strache mit den Anwältem Johann Pauer (l.) und Norbert Wess Sabine Hertel Verteidiger donnert Casinos-Causa – Strache sei "splitternackt" gewesen Heiser meldete sich Strache am Mittwoch am Wiener Landl zurück. Sein Anwalt Pauer holte mit einer "Pauerpoint" gleich zum großen Gegenschlag aus. Von Christian Tomsits 25.11.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blitzlichtgewitter erwartete Heinz-Christian Strache am Mittwoch im Grauen Haus. Fotografen und Kameraleute umdrängten den tief gefallenen Ex-Vizekanzler, der bereits zum vierten Mal als Angeklagter vor Gericht muss.

Mit ihm angeklagt: der ehemalige Novomatic-Chef Harald Neumann und Novomatic-Gründer Johann Graf. Doch der nur ehrfürchtig "Professor" genannte Milliardär sparte sich den Auftritt am Wiener Landl gleich ganz, schickte (StPO-konform) seinen Anwalt ganz alleine zum Prozess.

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Mit heiserer Stimme versicherte Strache genau jenem Richter, der ihn zuletzt freigesprochen hatte, dass sich seit seinem letzten Auftritt vor ihm nichts an seinen persönlichen Daten geändert habe. Dann ging die Mega-Verhandlung um den mutmaßlichen Casino-Deal pünktlich los.

Glücksspiel-Deal nicht nachweisbar

Für den Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt steht fest, dass es sich um strafbare Korruption gehandelt habe. Strache habe seinen Wunschkandidaten Peter Sidlo trotz mangelnder Qualifikation zum Finanzvorstand der Casinos Austria machen wollen, Johann Graf habe dessen Bestellung zum Muss erklärt. Im Gegenzug soll sich der damalige Vizekanzler bereit gezeigt haben, sich bei der Glücksspielgesetzgebung im Sinne der Novomatic beeinflussen zu lassen.

"Es geht hier nicht um Postenschacher, sondern um die Verknüpfung einer Besetzung mit einer Amtshandlung", führte der Korruptionsjäger aus, sprach von "gewichtigen Gefallen". Einen konkreten Deal habe man allerdings nicht nachweisen können, angeklagt sei daher lediglich das sogenannte "Anfüttern". Dafür brauche es auch keine Geldkoffer, es reicht, dass Novomativ davon ausging, dass Strache sich für günstige Gesetze starkmachen würde.

"Das wünscht man seinem größten Feind nicht"

Straches (vielbeschäftigter) Verteidiger Johann Pauer holte daraufhin mit einer eigens vorbereiteten Powerpoint-Präsentation – quasi einer "Pauerpoint" – zum großen Gegenschlag aus. "Das was mit Strache passiert, wünscht man seinem größten Feind nicht", sagte er laut "Standard".

Angesichts der Unmengen an ausgewerteten Chats stehe Strache vor den Ermittlern nicht bloß "splitternackt" da, vielmehr handle es sich um einen "Ganzkörper-Scan mit Gastroskopie und Koloskopie", also um eine Darmspiegelung, so Pauer.

Die Bilder des Tages i ?

Auf 186 Seiten habe die WKStA Thesen aufgestellt – Beweise vermisse der Verteidiger hingegen. Auch diesmal bestreiten sämtliche Angeklagten die Vorwürfe. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt, es wurde vertagt. Bis zu zwei Jahre Haft drohen, die Unschuldsvermutung gilt.