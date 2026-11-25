i Die JA Josefstadt (hier nach einer Farbbeutelattacke, Archivbild) wird von Plagen heimgesucht Helmut Graf Nach Affenpocken Bettwanzen-Alarm in Wiens größter Justizanstalt Bettwanzen, Mpox-Vorsorge und überfüllte Zellen: Im Wiener Häfen Josefstadt ist die Lage angespannt. Zuletzt saßen dort 1.150 Häftlinge ein. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 22:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bettwanzen in mehreren Abteilungen, überfüllte Zellen und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nach einem Mpox-Fall: In der Justizanstalt Josefstadt ist die Lage angespannt. Bedienstete schlagen laut einem Bericht der "Krone" Alarm. Österreichs größte Haftanstalt stößt bei der Unterbringung der Gefangenen an ihre Grenzen.

Am Dienstagmorgen waren demnach 1.165 Insassen im Haupthaus untergebracht, am Mittwochmittag (25. November) noch 1.150. Die reguläre Kapazität liegt bei knapp 1.000 Plätzen. Weitere 67 Plätze gibt es in der Außenstelle Wilhelmshöhe.

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Bettwanzen erschweren die Unterbringung

Nach Schilderungen aus der Justizwache sind mehrere Abteilungen von Bettwanzen betroffen. Gleichzeitig müssen wegen eines zuvor bekannt gewordenen Mpox-Falls Kontaktpersonen vorübergehend getrennt untergebracht werden. Dadurch stünden nicht alle Hafträume wie gewohnt zur Verfügung.

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Neu eingelieferte Häftlinge könnten nachts teilweise nicht auf reguläre Abteilungen verteilt werden und müssten vorerst in einfachen Zugangszellen bleiben. Ein Justizbeamter beschreibt die Situation so: "Ein heilloses Durcheinander. Wir versuchen irgendwie die Ordnung aufrecht zu erhalten."

Ministerium verweist auf Schutzmaßnahmen

Ein Mpox-Fall war in der Josefstadt bereits Mitte November bekannt geworden. Laut Justizministerium konnten inzwischen erste Betroffene die Quarantäne verlassen. Die übrigen befänden sich in einer fortgeschrittenen Phase der Quarantäne und zeigten bisher keine Symptome. Weitere medizinische Maßnahmen seien derzeit nicht erforderlich.

Das Justizministerium erklärt, man sei sich "der Herausforderungen dieses Standortes voll bewusst". Bis 2030 läuft eine schrittweise Sanierung, die bauliche und hygienische Standards verbessern soll. Begleitende Kontrollen und Präventionsmaßnahmen sollen den Betrieb während der Bauarbeiten absichern.