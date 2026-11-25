i Der 21-Jährige wurde festgenommen. iStock Wilde Szenen in Wien Polizei stoppt Flüchtenden – Festnahme eskaliert Ein Mann flüchtete in Wien vor der Polizei und attackierte die Beamten. Er trug offenbar gestohlene Kleidung – ein Polizist wurde verletzt. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 20:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag wurden Polizisten zum Schedifkaplatz in Wien-Meidling gerufen. Als die Beamten dort gegen 19.30 Uhr eintrafen, konnten sie mehrere Personen wahrnehmen, die sich in unterschiedliche Richtungen von der Örtlichkeit entfernten. Ein Mann ergriff dabei plötzlich die Flucht, als er die Polizisten sah.

In weiterer Folge nahmen die Beamten die Verfolgung des Unbekannten auf. Im Bereich einer nahegelegenen Sportanlage blieb der Mann stehen und ging ohne Vorwarnung auf die Einsatzkräfte los.

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Mann war als abgängig gemeldet

Weil sich der Verdächtige nicht beruhigen wollte und die Beamten immer wieder attackierte wurde er überwältigt und festgenommen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 21-jährigen Österreicher, der eine Jacke sowie eine Jogginghose mit noch angebrachten Preisschildern trug.

Er gab an, dass er die Kleidungsstücke zuvor in einem Geschäft in der Meidlinger Hauptstraße gestohlen hatte. Zudem konnten die Beamten herausfinden, dass der 21-Jährige aus einem Krankenhaus abgängig gemeldet war.

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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt und in ein Spital gebracht. Im Zuge der Festnahme wurde ein Polizist verletzt. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.