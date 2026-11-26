i Zeichen gegen Gewalt: RISE!-Initiatorin Christine Klimaschka (l.) und Künstlerin Billi Thanner. Graf, RISE! SEE THE SIGNS Zeichen gegen Gewalt an Frauen Wien leuchtet Orange! Votivkirche wird zum Mahnmal 4.900 Lichtpunkte gegen Gewalt an Frauen: Die Künstlerin Billi Thanner taucht ihr Unendlichkeitszeichen über Wien ab Mittwoch in Orange. Von Österreich Heute 26.11.2026, 05:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein riesiges Unendlichkeitszeichen leuchtet ab Mittwoch zwischen den beiden Türmen der Votivkirche in Orange. Die Botschaft dahinter: Gewalt gegen Frauen darf nicht länger unsichtbar bleiben.

Die 28 Meter breite Lichtinstallation "INFINITY" der österreichischen Künstlerin Billi Thanner ist bereits seit Dezember 2025 über Wien zu sehen. Nun wird das Kunstwerk mit seinen 4.900 Lichtpunkten Teil der internationalen Kampagne "Orange the World".

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Am Mittwoch starten weltweit die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, wird verstärkt auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. In Wien organisiert die Initiative RISE! SEE THE SIGNS gemeinsam mit UN Women Austria mehrere Kunst- und Kulturaktionen.

Kunst soll Menschen zum Hinsehen bewegen

"Mit meiner Kunstinstallation 'Infinity of Light' möchte ich gemeinsam mit vielen anderen ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, denn eine Gesellschaft, die hinsieht, lässt Gewalt nicht im Verborgenen bleiben. Wo Licht sichtbar wird, darf Gewalt nicht länger unsichtbar bleiben", sagt Künstlerin Billi Thanner.

Auch RISE!-Initiatorin Christine Klimaschka will mit den Aktionen Menschen wachrütteln: "Mit RISE! wollen wir Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen. Denn Veränderung passiert nicht von allein – wir alle können Teil davon sein."

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37 Frauen auf zerbrochenem Glas

Bereits am Mittwoch kommen im magdas HOTEL Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Medien, Wirtschaft und Kunst zusammen, um gemeinsam Ansätze gegen Gewalt an Frauen zu erarbeiten.

Eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus soll ab Freitag (27. November) die Brutalität von Femiziden sichtbar machen. Das Fotografenpaar Iris und Erik Diewald-Hagen hat dafür 37 bekannte Frauen stellvertretend für Femizidopfer auf Glas porträtiert. Die Glasplatten wurden anschließend gezielt beschädigt oder zerbrochen. Die Ausstellung "HEADSHOT" läuft bis 6. Dezember.

Pizzera, Stermann und Obonya erheben ihre Stimme

Auch zahlreiche prominente Männer machen gegen Gewalt an Frauen mobil. Mehr als 40 Unterstützer, darunter Musiker Paul Pizzera, Kabarettist Dirk Stermann und Schauspieler Cornelius Obonya, beteiligen sich an der unabhängigen Kampagne "SCHWEIGEN".

Ihre Kurzvideos gegen Gewalt, Sexismus und Grenzüberschreitungen wurden auf Instagram bereits mehr als 3,5 Millionen Mal aufgerufen. Am Samstag (28. November) ist um 13 Uhr eine öffentliche Aktion vor dem Parlament geplant.

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1.000 Frauen tanzen in der Hofburg

Am Samstagabend werden zudem rund 1.000 Frauen gemeinsam im Festsaal der Wiener Hofburg tanzen. Der Benefizabend "RISE! ORANGE THE NIGHT" steht unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer und ist bereits ausverkauft.

Mit dabei sind unter anderem die Balletttänzerinnen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner, die Musiker Christl, Felix Kramer und Rubin sowie DJ Dominique Jardin. Durch den Abend führen Schauspielerin Lilian Klebow und Moderatorin Mari Lang.

Wer von den Einnahmen profitiert

Der Reinerlös kommt der Gewaltpräventionsarbeit der Caritas Wien und dem Verein MADITA zugute. Während die Caritas Jugendliche und junge Erwachsene für Gewalt an Frauen und Mädchen sensibilisiert, unterstützt MADITA unter anderem Mädchen ab 14 Jahren mit Workshops und persönlicher Begleitung.