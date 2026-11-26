Ein riesiges Unendlichkeitszeichen leuchtet ab Mittwoch zwischen den beiden Türmen der Votivkirche in Orange. Die Botschaft dahinter: Gewalt gegen Frauen darf nicht länger unsichtbar bleiben.
Die 28 Meter breite Lichtinstallation "INFINITY" der österreichischen Künstlerin Billi Thanner ist bereits seit Dezember 2025 über Wien zu sehen. Nun wird das Kunstwerk mit seinen 4.900 Lichtpunkten Teil der internationalen Kampagne "Orange the World".
Am Mittwoch starten weltweit die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, wird verstärkt auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. In Wien organisiert die Initiative RISE! SEE THE SIGNS gemeinsam mit UN Women Austria mehrere Kunst- und Kulturaktionen.
"Mit meiner Kunstinstallation 'Infinity of Light' möchte ich gemeinsam mit vielen anderen ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, denn eine Gesellschaft, die hinsieht, lässt Gewalt nicht im Verborgenen bleiben. Wo Licht sichtbar wird, darf Gewalt nicht länger unsichtbar bleiben", sagt Künstlerin Billi Thanner.
Auch RISE!-Initiatorin Christine Klimaschka will mit den Aktionen Menschen wachrütteln: "Mit RISE! wollen wir Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen. Denn Veränderung passiert nicht von allein – wir alle können Teil davon sein."
Bereits am Mittwoch kommen im magdas HOTEL Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Medien, Wirtschaft und Kunst zusammen, um gemeinsam Ansätze gegen Gewalt an Frauen zu erarbeiten.
Eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus soll ab Freitag (27. November) die Brutalität von Femiziden sichtbar machen. Das Fotografenpaar Iris und Erik Diewald-Hagen hat dafür 37 bekannte Frauen stellvertretend für Femizidopfer auf Glas porträtiert. Die Glasplatten wurden anschließend gezielt beschädigt oder zerbrochen. Die Ausstellung "HEADSHOT" läuft bis 6. Dezember.
Auch zahlreiche prominente Männer machen gegen Gewalt an Frauen mobil. Mehr als 40 Unterstützer, darunter Musiker Paul Pizzera, Kabarettist Dirk Stermann und Schauspieler Cornelius Obonya, beteiligen sich an der unabhängigen Kampagne "SCHWEIGEN".
Ihre Kurzvideos gegen Gewalt, Sexismus und Grenzüberschreitungen wurden auf Instagram bereits mehr als 3,5 Millionen Mal aufgerufen. Am Samstag (28. November) ist um 13 Uhr eine öffentliche Aktion vor dem Parlament geplant.
Am Samstagabend werden zudem rund 1.000 Frauen gemeinsam im Festsaal der Wiener Hofburg tanzen. Der Benefizabend "RISE! ORANGE THE NIGHT" steht unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer und ist bereits ausverkauft.
Mit dabei sind unter anderem die Balletttänzerinnen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner, die Musiker Christl, Felix Kramer und Rubin sowie DJ Dominique Jardin. Durch den Abend führen Schauspielerin Lilian Klebow und Moderatorin Mari Lang.
Der Reinerlös kommt der Gewaltpräventionsarbeit der Caritas Wien und dem Verein MADITA zugute. Während die Caritas Jugendliche und junge Erwachsene für Gewalt an Frauen und Mädchen sensibilisiert, unterstützt MADITA unter anderem Mädchen ab 14 Jahren mit Workshops und persönlicher Begleitung.