i "Orange the World" - Jazz Gitti macht Öffi-Ansage Wiener Linien / Simon Wöhrer Macht Wienern Ansage Überraschung in der U-Bahn! Jazz Gitti spricht Klartext Wer heute mit der U-Bahn unterwegs ist, könnte plötzlich eine ziemlich bekannte Stimme hören. Jazz Gitti hat nämlich eine ganz besondere Botschaft. Von Romina Colerus 25.11.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise bringt sie mit ihren Hits das Publikum zum Mitsingen. Jetzt verschafft sich Jazz Gitti auf ganz andere Weise Gehör. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November macht die Kultsängerin gemeinsame Sache mit den Wiener Linien und erhebt ihre Stimme gegen Gewalt.

Statt der gewohnten Ansagen ertönt in den U-Bahn-Stationen heute (25.11.) eine klare Botschaft der Sängerin. "In Wien fahren wir gemeinsam und schauen aufeinander. Gewalt gegen Frauen? Nicht in unseren Öffis, nicht in unserer Stadt, nicht daheim. Nirgends! Kein Platz für Gewalt, nur für Liebe!"

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Jazz Gitti vor der Linse von Starfotograf Manfred Baumann i ?

Mit ihrer unverkennbaren Stimme will die Wienerin aufrütteln und dazu ermutigen, nicht wegzuschauen, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Auch die Wiener Linien setzen auf Zivilcourage. "Gewalt an Frauen geht uns alle an. Gemeinsam mit Jazz Gitti setzen wir ein Zeichen für Respekt und Zivilcourage in den Öffis", erklärt Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Für mehr Sicherheit sorgen unter anderem rund 300 Sicherheits- und Servicemitarbeiter sowie über 15.000 Kameras im Wiener Öffi-Netz. Wer eine bedrohliche Situation beobachtet, soll Hilfe holen oder die Notrufeinrichtungen nutzen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.