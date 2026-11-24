Lesen kann ganz schön aufregend sein. Das möchte Kinderliebling Robert Steiner mit seinem neuen TV-Format "Lesezeichen" beweisen. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus dem ORF-KiDS-Team und jungen Leseratten stellt er jede Woche drei Bücher vor. Von spannenden Abenteuern über Fantasy bis hin zu lustigen Comics.
Doch einfach nur vorlesen? Fehlanzeige! Spiele, kleine Herausforderungen und jede Menge Action sorgen dafür, dass bei den zehnminütigen Folgen garantiert keine Langeweile aufkommt.
"Lesen ist kein Pflichtprogramm, sondern ein Abenteuer. Genau das wollen wir mit 'Lesezeichen' zeigen. Wenn ein Kind nach zehn Minuten selbst zum Buch greift, haben wir alles richtig gemacht", erklärt Steiner.
Mit dabei sind unter anderem Fanny Stapf, Lena Grandl-Großmann, Stefan Gruber und Christina Karnicnik, die gemeinsam mit jungen Bücherfans ihre Lieblingsgeschichten präsentieren.
Und schon am Sonntag, dem 29. November, wird aus der TV-Sendung ein Live-Erlebnis. Auf der Buch Wien präsentieren Steiner und Grandl-Großmann um 15.40 Uhr "Lesezeichen" auf der Kinderbühne.
Zu sehen ist das Format jeden Samstag um 9.30 Uhr in ORF 1 sowie auf ORF KiDS und in der ORF-KiDS-App.