i Robert Steiner und Fanny Stapf STEINER Familyentertainment Setzt auf Kinderprogramm ORF-Star Robert Steiner bekommt neue TV-Sendung Bücher statt Bildschirm? Nicht ganz! Mit seiner neuen ORF-Sendung "Lesezeichen" will Robert Steiner Kindern die Lust am Lesen näherbringen. Von Romina Colerus 24.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lesen kann ganz schön aufregend sein. Das möchte Kinderliebling Robert Steiner mit seinem neuen TV-Format "Lesezeichen" beweisen. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus dem ORF-KiDS-Team und jungen Leseratten stellt er jede Woche drei Bücher vor. Von spannenden Abenteuern über Fantasy bis hin zu lustigen Comics.

Doch einfach nur vorlesen? Fehlanzeige! Spiele, kleine Herausforderungen und jede Menge Action sorgen dafür, dass bei den zehnminütigen Folgen garantiert keine Langeweile aufkommt.

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"Lesen ist kein Pflichtprogramm, sondern ein Abenteuer. Genau das wollen wir mit 'Lesezeichen' zeigen. Wenn ein Kind nach zehn Minuten selbst zum Buch greift, haben wir alles richtig gemacht", erklärt Steiner.

Robert Steiner bringt die Bücher auf die Bühne

Mit dabei sind unter anderem Fanny Stapf, Lena Grandl-Großmann, Stefan Gruber und Christina Karnicnik, die gemeinsam mit jungen Bücherfans ihre Lieblingsgeschichten präsentieren.

Die Gartenpiraten i ?

Und schon am Sonntag, dem 29. November, wird aus der TV-Sendung ein Live-Erlebnis. Auf der Buch Wien präsentieren Steiner und Grandl-Großmann um 15.40 Uhr "Lesezeichen" auf der Kinderbühne.

Zu sehen ist das Format jeden Samstag um 9.30 Uhr in ORF 1 sowie auf ORF KiDS und in der ORF-KiDS-App.