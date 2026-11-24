i Hans Peter Doskozil gratulierte Alfons Haider Andreas Hafenscher Happy Birthday Torten-Überraschung! Doskozil feiert mit Alfons Haider Auf Burg Schlaining wurde nicht nur auf eine erfolgreiche Kultursaison angestoßen, sondern auch Geburtstagskind Alfons Haider überrascht. Von Romina Colerus 24.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine halbe Million Besucher und ein Geburtstagskind. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Auf Burg Schlaining lud Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Dienstag die Intendanten und Kulturverantwortlichen der burgenländischen Festivals zum gemeinsamen Rückblick auf die Saison 2026.

Und die Bilanz konnte sich sehen lassen. Stolze 500.000 Kulturbegeisterte besuchten im Sommer die verschiedenen Veranstaltungen im Burgenland. Neben dem Rückblick auf die Erfolge wurde auch fleißig über neue Ideen und künftige Projekte geplaudert.

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Doch einer stand an diesem Tag besonders im Mittelpunkt: Alfons Haider! Der Intendant feierte nämlich seinen 69. Geburtstag und wurde mit einer Torte überrascht.

Während die burgenländischen Festivals auf 500.000 Besucher zurückblicken konnten, brachte es Haider an seinem Ehrentag auf immerhin 25.202 Lebenstage. Auch nicht schlecht. Wir gratulieren!