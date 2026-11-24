i Sommer OpenAir, Hauptplatz und Nikodemus, Purkersdorf, 27.8.2016, Wolfgang AMBROS (Bühnenfoto) ViennaPress / Andreas TISCHLER "Wurde immer schwächer" Stimme weg! Ambros muss Abschiedskonzert absagen In Ried im Innkreis wollte sich Wolfgang Ambros von seinem Akustikprogramm verabschieden. Jetzt müssen sich die Fans bis Dezember gedulden. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal noch wollte Wolfgang Ambros in Österreich mit seinen beiden langjährigen Weggefährten auf die Bühne. Doch ausgerechnet vor dem letzten heimischen "Ambros pur!"-Konzert macht ihm die Stimme einen Strich durch die Rechnung. Nach einer Erkältung hat der Austropop-Star seine Stimme verloren. Der für heute Dienstag, 24. November, geplante Auftritt in Ried im Innkreis fällt aus und soll am 12. Dezember nachgeholt werden.

Wolfgang Ambros am Wiener Donauinselfest i ?

Schon am Montag in Gmunden hatte Ambros beim Singen zu kämpfen. "Seine Stimme wurde im Laufe des Konzerts immer schwächer", schreibt der Veranstalter. Nach dem dritten Lied sagte Ambros dem Publikum, dass es schwierig werde. Wer deshalb heimgehen wolle, bekomme das Eintrittsgeld zurück. "Kein Einziger ging."

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Ambros sang weiter und spielte knapp zwei Stunden. Danach fiel die Entscheidung, Ried zu verschieben. "So wollen und werden wir uns nicht voneinander verabschieden", schreibt der Veranstalter. "Es tut uns unendlich leid," meldet sich auch das Team rund um Ambros zu Wort.

Zum Abschied hatte das Trio noch drei Konzerte angekündigt. Auf Gmunden am Montag hätte am Dienstag Ried folgen sollen. Als letzter Abend war das bereits ausverkaufte Konzert am Donnerstag, dem 26. November, im bayerischen Gersthofen angesetzt. Ob dieser Termin wie geplant stattfindet, ist noch offen. Ambros "hofft sehr, dass sich seine Stimme noch rechtzeitig erholte," so sein Team.