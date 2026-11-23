i Waren glücklich: Simone Lugner und Richard Lugner Sabine Hertel „Mörtels“ letzte Liebe Simone Lugner erklärt, warum SIE die Richtige war Simone erklärt, warum ausgerechnet sie die letzte Frau an der Seite des Baumeisters wurde. Dabei räumt sie auch mit einem alten Vorurteil auf. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frauen gab es in Richard Lugners Leben bekanntlich viele. Doch die letzte Frau an seiner Seite war Simone Lugner (44). Im Talkformat "Adi Weiss trifft ..." blickt die Witwe nun auf ihre Ehe mit dem Baumeister zurück und verrät, warum die beiden ihrer Meinung nach so gut zusammengepasst haben.

"Ich denke, es war das Komplettpaket", erklärt Simone. "Er hat immer eine Frau gesucht, die mit ihm alles macht und durch dick und dünn geht und nicht nur Society ist beziehungsweise auch eine, die sich nicht in den Vordergrund drängt."

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Richard Lugner heiratet seine Simone i ?

Und genau das habe sie Richard laut ihr gegeben. "Ich war immer so hinter ihm seine Stütze." Auch bei gemeinsamen Interviews habe sie sich bewusst zurückgenommen. "Meistens habe ich ihn sprechen lassen, weil es ging ja um ihn."

Hochzeit als größter Liebesbeweis

Dass ihr immer wieder unterstellt wurde, sie hätte es nur auf das Vermögen des Baumeisters abgesehen, kennt Simone nur zu gut. Doch Richard habe sich davon nicht beeindrucken lassen.

"Er hat mich aus anderen Gründen gewählt und nicht aus denen", betont sie. Und schiebt selbstbewusst nach: "Viele haben sicher gewünscht, seine Frau zu werden und mich hat halt gewählt."

Besonders emotional wird Simone, als sie gefragt wird, was das Schönste war, das jemals jemand aus Liebe für sie getan hat. Ihre Antwort: "Ich denke, dass das die Hochzeit war."

Denn mit dem Heiraten hatte sie eigentlich schon abgeschlossen. "Ich wollte schon immer heiraten, aber irgendwie sollte es nicht sein. Und dann kam Richard."

Auch seine Lebensfreude ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben. "Er hat ja wirklich ein erfülltes Leben gehabt und nichts ausgelassen, so genossen und genauso muss man das machen."