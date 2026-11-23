i Martina Reuter steht in Miami auf der Bodybuilding-Bühne Instagram / reuter_martina_official Muskelmänner im Visier "Ich bin in Flirtlaune!" Reuter verrät ihren Miami-Plan Nach ihrem US-Bodybuilding-Debüt in Boston tritt Martina Reuter in Miami wieder an. Auch für die Zeit abseits der Bühne hat sie schon einen Plan. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Martina Reuter geht’s kommende Woche wieder in die USA. Bei ihrem US-Bodybuilding-Debüt in Boston holte die ORF-Lady in der Kategorie "Fit Model" einen zweiten und einen vierten Platz. Jetzt wartet Miami. Am 5. Dezember steht die 46-Jährige in Florida auf der Bühne – doch dieses Mal zum ersten Mal ohne Trainer.

Als im September ihre Beziehung mit Vladi Pavlic in die Brüche ging, war auch mit dem gemeinsamen Training Schluss. Danach sprang Olaf Mann als Coach ein. Er sagte kurz vor dem Abflug nach Boston ab. Seither macht Reuter die Wettkampfvorbereitung selbst. "Ich bin sportlich komplett alleine", erzählt sie in ihrem Podcast "Happy (New) Me".

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Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Mit nach Miami fliegen zwei Frauen aus ihrem Team. Eine kümmert sich um Haare und Make-up, die andere um Fotos und Videos. Damit fühlt sich Reuter gut aufgestellt. Und sie hat auch schon eine Idee, wie sie sich die Zeit abseits der Wettkampf-Bühne und Trainingseinheiten vertreiben kann.

Single mit Aussicht

"Ich bin Gott sei Dank im Athletenhotel, weil da sind lauter heiße Typen", erzählt Reuter. "Ich bin Single, ich bin in Flirtlaune und ich finde muskulöse Männer einfach so attraktiv. Leute, ich zerschmelze."

Für die Trainingspausen hat sie deshalb einen Lieblingsplatz im Auge. Und auf die Aussicht freut sie sich jetzt schon. "Das heißt, ich werde mich dort dem Sonnenbett hingeben und mir die Männer anschauen."