i Thomas Schäfer-Elmayer, Nienke Latten, Marika Lichter und Alexander Scheuwimmer Katharina Schiffl Prominente Jury entscheidet Bei Elmayer walzerten sie um ihren Platz in der Hofburg Wer den Wiener Juristenball eröffnen will, muss rechts und links walzern können. Beim Vortanzen sah auch "Dancing Stars"-Sieger Aaron Karl genau hin. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hofburg hatten sie schon vor Augen, vorerst standen sie in der Bräunerstraße. Bis weit in die Gasse reichte am Samstag, dem 21. November, die Schlange vor der Tanzschule Elmayer. Mehr als 200 junge Leute hatten sich fürs Vortanzen angemeldet. Sie wollten im Februar den Wiener Juristenball eröffnen. Ob es dafür reicht, zeigte sich drinnen auf dem Parkett vor Thomas Schäfer-Elmayer und seiner Jury.

Rechts herum, links herum – beides musste sitzen. Unter der Anleitung von Tanzschuldirektor Bernd Erblich zeigten die Paare, wie sicher sie walzern. In der Jury saßen unter anderem "Dancing Star" Aaron Karl, Ball-Mitorganisatorin Marika Lichter und Musicaldarstellerin Nienke Latten. Für fast alle hat sich das Anstellen gelohnt. Nur wenige gingen ohne Zusage nach Hause.

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Vortanzen für den Juristenball i ?

Die "Kaiserin" probierte das Krönchen schon

Nach dem Vortanzen wechselte Latten die Seiten. Eben noch saß sie in der Jury, jetzt stand sie selbst im Debütantinnenkleid vor den jungen Tänzerinnen. Die Darstellerin, die im Ronacher Maria Theresia spielt, präsentierte das neue Ballkrönchen zu einem Kleid von Austro-Designerin Franziska Kainz. In der Mitte funkelt ein großer blauer Stein. Wer genauer hinschaut, entdeckt an den Seiten kleine Paragrafenzeichen.

Latten, die im Ronacher Maria Theresia spielt, hatte bei einem Ballkleider-Shooting erzählt, dass sie gern einmal einen großen Wiener Traditionsball besuchen würde. Wolfgang Reichl griff die Idee auf und holte Musical-Intendant Christian Struppeck dazu.

Auf dem Kopf der "Kaiserin" funkelte das Krönchen schon einmal. Am 6. Februar ziehen die Debütantinnen damit in die Wiener Hofburg ein. Dann leuchtet der blaue Stein gleich vielfach im Ballsaal. Gefeiert wird in Blau und Silber, getanzt unter dem Motto "Dancing Queen – Die tanzende Muse".