i Magier-Duo Thommy Ten & Amélie: Auf der Bühne und im Leben ein eingespieltes Team Denise Auer Ein Blick hinter die Kulissen Thommy Ten und Amélie: Was das Publikum sonst nie sieht Bei ihren Shows scheint nichts unmöglich. Magier-Duo Thommy Ten & Amélie van Tass im Talk über blindes Vertrauen, Pannen und ihr Leben als Eltern. Von Elena Mark 22.11.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er weiß, was er eigentlich nicht wissen kann. Sie errät, was niemand ausgesprochen hat. Wenn Thommy Ten und Amélie van Tass auf der Bühne Gedanken lesen, Vorhersagen treffen und Illusionen zeigen, staunt das Publikum rund um den Globus. Die beiden Niederösterreicher pendeln zwischen ihrer Heimat und Las Vegas – und verzaubern ihr Publikum auf der ganzen Welt.

Auf der Bühne wirkt das Unmögliche mühelos. Was das Publikum sonst nie sieht: Hinter dem Zauber läuft nicht immer alles nach Plan. Mitten in einer Nummer riss Amélies Kleid. "Ich habe mir dann gedacht, ich ziehe es jetzt einfach durch", erzählt sie im "Heute"-Talk. Sie spielte die Nummer zu Ende, ging "so graziös wie möglich" von der Bühne und wechselte das Kostüm. Und wenn mitten in der Show der Strom ausfällt? "Wir haben dann auch schon ohne Mikrofon und ohne Licht das Publikum bei Laune gehalten", erzählt Thommy.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Thommy Ten & Amélie van Tass im "Heute"-Talk i ?

Kommunikation ohne Worte

In solchen Momenten hilft den beiden, dass sie sich blind verstehen. "Teilweise müssen wir auch gar nicht mehr verbal kommunizieren auf der Bühne", sagt Amélie. Ein Blick zu Thommy, und beide wissen, wie’s weitergeht.

Bis ein Kunststück auf der Bühne mühelos wirkt, feilen Thommy und Amélie manchmal bis zu drei Jahre daran. Was die Zuschauer daraus machen, können sie aber nicht planen: Zum Beispiel, wenn ein Gast sie mit einem Handstand überrascht, oder Hund Koni für spontane Momente sorgt. "Bei dem weiß man sowieso nie, was er vorhat", lacht Thommy.

Mittlerweile reist auch Sohn Henry (2) mit. Früher hieß es monatelang: um zwei Uhr nachts aufstehen, um fünf im Flieger sitzen, abends auftreten. "Das geht mit Kind nicht mehr und darüber sind wir eigentlich auch sehr froh", sagt Amélie. Die Planung ist aufwendiger, ihr Leben dadurch aber entspannter geworden.

Das Magier-Duo bittet zu Tisch

Im Wiener Hotel Meliá bringen sie ihren Zauber jetzt auch auf den Esstisch: Bei ihrer Dinner-Show "The Magic Table" begleiten projizierte Animationen ein Fünf-Gänge-Menü. Die Gäste machen bei Kartentricks mit, Thommy und Amélie führen als digitale Gastgeber durch den magischen Abend.

Ab März 2027 touren die beiden mit ihrer Show "Dreifach zauberhaft" wieder durch Österreich. "Hier sind unsere Freunde, die wir schon seit der Kindheit haben. Hier ist unsere Familie, hier ist unser Zuhause", sagt Thommy. Und dann gibt’s daheim noch etwas, das ihnen in Las Vegas fehlt. "Wir gehen so gerne zum Heurigen", verrät Amélie. "Das nützt man dann in Österreich immer schon sehr aus."