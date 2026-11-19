Wenn Bruce Darnell auftaucht, ist eines garantiert: langweilig wird es nicht! Der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Juror war Stargast bei der Präsentation des neuen "Aura Senses Club" und zeigte, wie man mit Haltung, Selbstbewusstsein und einer ordentlichen Portion Ausstrahlung über den Catwalk schwebt.
Und wer könnte das besser als der Mann, der mit seinem legendären "Drama, Baby!" Fernsehgeschichte geschrieben hat? Beim persönlichen Laufstegtraining durften die Gäste selbst ihr Modeltalent unter Beweis stellen. Sogar Topmodel Nadine Mirada ließ sich zum Mitmachen hinreißen.
Gastgeberin Izabela Zurawik hatte zur Erweiterung ihres "Aura Social Club" geladen, der künftig neben Pilates auch zahlreiche Beauty- und Wellnessbehandlungen anbietet.
Die prominente Gästeliste konnte sich sehen lassen. Neben Mirada waren auch Topmodel Katharina Nahlik, Kabarettistin Nadja Maleh, Entertainerin Caroline Athanasiadis und TV-Host Adi Weiss mit dabei.