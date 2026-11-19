i Nadine Mirada und Bruce Darnell in Wien Olia Creations Glamour-Auftritt Bruce Darnell bringt Wiener Promis auf den Laufsteg TV-Liebling Bruce Darnell gab höchstpersönlich Catwalk-Nachhilfe und brachte dabei sogar Topmodel Nadine Mirada auf den Laufsteg. Von Romina Colerus 19.11.2026, 22:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Bruce Darnell auftaucht, ist eines garantiert: langweilig wird es nicht! Der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Juror war Stargast bei der Präsentation des neuen "Aura Senses Club" und zeigte, wie man mit Haltung, Selbstbewusstsein und einer ordentlichen Portion Ausstrahlung über den Catwalk schwebt.

Und wer könnte das besser als der Mann, der mit seinem legendären "Drama, Baby!" Fernsehgeschichte geschrieben hat? Beim persönlichen Laufstegtraining durften die Gäste selbst ihr Modeltalent unter Beweis stellen. Sogar Topmodel Nadine Mirada ließ sich zum Mitmachen hinreißen.

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AURA SENSES CLUB Event i ?

Gastgeberin Izabela Zurawik hatte zur Erweiterung ihres "Aura Social Club" geladen, der künftig neben Pilates auch zahlreiche Beauty- und Wellnessbehandlungen anbietet.

Promis üben den perfekten Auftritt

Die prominente Gästeliste konnte sich sehen lassen. Neben Mirada waren auch Topmodel Katharina Nahlik, Kabarettistin Nadja Maleh, Entertainerin Caroline Athanasiadis und TV-Host Adi Weiss mit dabei.