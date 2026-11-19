i ORF-Styling-Expertin Martina Reuter spricht im TV über die Liebe Screenshot ORF Liebes-Talk im ORF "Die anderen gehen immer": Reuter über ihre Trennungen Für Martina Reuter sind sechs Monate schon eine Langzeitbeziehung. Gründe für ihre kurzen Liebschaften bespricht sie jetzt im ORF mit Eva Pölzl. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise kommt Martina Reuter zu "Guten Morgen Österreich", um ihre neuesten Stylingtipps zu zeigen. Am Donnerstag hatte sie aber auch eine Frage an Eva Pölzl. "Ab wann ist eigentlich eine Langzeitbeziehung?" Für Pölzl muss man dafür schon ein paar Jahre zusammen sein. Reuter ist anderer Meinung: Für ihre "Verhältnisse" gilt: "Richtige Langzeit ist ab sechs Monaten."

Im September ging ihre letzte Beziehung mit ihrem Trainer Vladi Pavlic in die Brüche – öffentlich gemacht hatten die beiden ihre Liebe im vergangenen Februar auf dem roten Teppich beim Wiener Opernball. Frühere Beziehungen scheinen laut Reuter einem ähnlichen Muster gefolgt zu haben.

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"Es liegt ja nicht an mir"

Bei den sechs Monaten hakt Pölzl nach. Macht Reuter also gleich Schluss, sobald es in einer Beziehung eine Krise gibt? "Ich nicht, aber die anderen gehen immer. Es liegt ja nicht an mir," sagt Reuter augenzwinkernd.

Bei ihrer letzten Beziehung war es tatsächlich so. Als Reuter im September das Liebes-Aus öffentlich machte, erzählte sie auch, dass Pavlic sich von ihr getrennt hatte. Beim Liebeskummer landet Reuter schließlich wieder bei dem Thema, für das sie eigentlich ins Studio gekommen ist. Wenn es in der Liebe nicht läuft, lenkt sie sich mit Shoppen ab.