i Nur noch drei Mal steht Wolfgang Ambros mit "Ambros pur!" auf der Bühne IMAGO/Daniel Scharinger Noch drei Konzerte im Trio "Dann ist erst einmal Schluss!" Ambros nimmt Abschied Aus ein paar Benefizkonzerten wurde "Ambros pur!". Jetzt starten Wolfgang Ambros und seine Mitmusiker am Montag in ihre letzte gemeinsame Runde. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zu "Ambros pur!" kam, hörte Wolfgang Ambros in kleiner Besetzung: Er sang seine bekannten Lieder begleitet von Günter Dzikowski an den Tasten und Roland Vogl an Gitarre und Bass. "Wolfgangs Lieder, auf das Wesentliche reduziert", beschreibt der Sänger selbst das Programm. Dazu kämen "Geschichten, Erinnerungen, jede Menge Schmäh".

Angefangen hat alles 2006: Damals spielten Ambros und Dzikowski eine Reihe von Benefizkonzerten – "nur zu zweit, ganz ohne große Band". Aus den Auftritten wurde ein eigenes Konzertformat. Später kam Vogl dazu, der zunächst hinter der Bühne mit den beiden unterwegs gewesen war.

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Wolfgang Ambros am Wiener Donauinselfest i ?

"Noch 3x Pur! - dann ist erst einmal Schluss"

Nach drei letzten gemeinsamen Konzerten ist nun vorerst Schluss. "Die Entscheidung ist gefallen: Ambros pur! verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne", verkündet Ambros auf Social Media.

Drei letzte Konzerte für "Ambros pur!"

Am 23. November in Gmunden und am 24. November in Ried im Innkreis gibt’s die drei noch einmal in Österreich zu hören. Ihren vorerst letzten Abend in dieser Besetzung spielen sie am 26. November im bayerischen Gersthofen.

Doch Ambros selbst hat noch nicht genug von der Bühne gesehen. Wer die Austropop-Legende live erleben will, bekommt bereits im Frühjahr wieder die Chance dazu. Im März wird er 75, danach zieht er mit seiner No. 1 vom Wienerwald und dem Jubiläumsprogramm "Best of the Best" wieder los.