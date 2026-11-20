i Victoria Swarovski wurde in Sofia ausgezeichnet studioproto.com ESC und Auszeichnung Swarovski: "Jahr hat mir so viele Erlebnisse geschenkt" Nach ihrem großen Auftritt beim Eurovision Song Contest darf sich die Tirolerin nun über die nächste internationale Auszeichnung freuen. Von Romina Colerus 20.11.2026, 06:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die große ESC-Bühne in Wien, jetzt ein glamouröser Auftritt in Bulgarien! Victoria Swarovski (33) wurde am 18. November bei den "Glamour Women of the Year Awards" in Sofia mit dem "International Talent Award" ausgezeichnet. Damit werden ihre Erfolge in den Bereichen Entertainment, Mode und Beauty gewürdigt.

Besonders schön: Mit den Glamour-Awards verbindet Swarovski bereits eine längere Geschichte. 2023 und 2024 führte sie selbst durch die deutsche Preisverleihung. Jetzt durfte sie zur Abwechslung einen Preis entgegennehmen.

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Victoria Swarovski präsentiert ihren neuen Look i ?

"Diese Auszeichnung entgegenzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre – vor allem, weil mich mit Glamour bereits seit mehreren Jahren eine enge Beziehung verbindet", freut sich die Moderatorin.

Liebevolle Worte an ihre Familie

Und auch sonst hat die Tirolerin allen Grund zum Strahlen. Gemeinsam mit Michael Ostrowski moderierte sie heuer den Eurovision Song Contest in Wien und stand damit vor einem Millionenpublikum.

"Dieses Jahr hat mir so viele unglaubliche Erlebnisse geschenkt, und ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen", schwärmt Swarovski.

Ganz besonders schöne Worte richtet sie an ihre Liebsten: "Ohne meine Familie und mein unglaubliches Team wäre nichts davon möglich gewesen. Ein großes Dankeschön an euch alle!"