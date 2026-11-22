i Ein Laib Brot für 60 Dollar machte Grazer Bäcker Martin Auer international zum Gesprächsthema. Hitradio Ö3/Norbert Ivanek "Millionen investiert" 60-Dollar-Brot: Martin Auer will in New York nachlegen Ein Laib Brot für 60 Dollar machte Grazer Bäcker Martin Auer international zum Gesprächsthema. Auf Ö3 erzählt er, wie viel er dafür aufs Spiel setzte. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In seiner New Yorker Filiale "Rye" verkauft der Grazer Bäcker Martin Auer einen Laib Roggenbrot um 60 Dollar. Vor dem Geschäft in SoHo bildeten sich Schlangen, auf Instagram stritt man über den Preis. Der US-Sender "Fox News" titelte, das Brot löse "Empörung im Netz" aus. "Am Anfang bin ich in New York im Geschäft gestanden und habe 70 internationalen Medien Interviews gegeben", erzählt Auer im Ö3-"Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl.

Wer wissen will, wie das Brot schmeckt, kann sich auch eine Scheibe holen. Der ganze Laib wiegt rund eineinhalb Kilo, ein Viertel gibt’s um 15 Dollar. Für Auer war die Rechnung um einiges größer. "Ich habe mehrere Millionen in die Filiale in New York investiert", sagt der 55-Jährige. Ob das die richtige Entscheidung war, fragte er sich zwischendurch selbst. Die Idee hatte er aber schon seit Jahren im Kopf. Irgendwann wollte er wissen, ob sie aufgeht.

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

In der Bäckerei ist längst die nächste Generation dabei. Auer hat den Betrieb von seinem Vater übernommen, heute arbeiten alle drei Söhne im Unternehmen mit. Auch seine Ex-Frau Barbara ist noch bis Jahresende im Betrieb. Im Ö3-Gespräch erzählt Auer, wie es nach 19 Jahren Ehe zur Trennung kam. "Menschen verändern sich einfach und wir haben vor vier Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen." Mittlerweile haben beide neue Partner.

Auer sucht schon den zweiten Laden

Seine Rechnung scheint aufzugehen. Auer sucht in New York schon nach einem zweiten Geschäft, diesmal an der Upper West Side. Eine Adresse hat er noch nicht, an sein Roggenbrot glaubt er aber auch dort. "Aber natürlich: Das Risiko zu scheitern gibt es immer."