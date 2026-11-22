i Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena bei der Filmpremiere von "Furbar" 2025. REUTERS/Mario Anzuoni In Papas Fußstapfen "Unglaublich!" Schwarzenegger schwärmt von seinem Sohn Beim Posen hat sich Joseph Baena einiges von Papa abgeschaut. Im US-TV schwärmt Arnold Schwarzenegger davon, was sein Sohn auch ohne Hantel draufhat. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viele Stunden Joseph Baena (29) allein damit verbringt, seine Posen zu üben, weiß sein Vater ganz genau. Als "Entertainment Tonight" Arnold Schwarzenegger (79) fragt, wie es für ihn ist, seinen Sohn in seinen Fußstapfen zu sehen, muss er nicht lange überlegen. "Ich sag dir, das ist unglaublich." Dann zählt er auf, was ihn beeindruckt: wie hart Joseph trainiert, wie lange er an seinen Posen feilt und wie diszipliniert er sich an seine Diät hält.

Der siebenfache "Mr. Olympia" erkannte sich dabei in seinem Sohn wieder. "Er hat genau dieselben Dinge gemacht wie ich. Also habe ich angefangen, es ihm beizubringen", erzählt Arnie. Anfang November stand Joseph in Kalifornien zum ersten Mal als Profi auf der Bühne und wurde auf Anhieb Fünfter.

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Einen Rat hat Schwarzenegger seinem Sohn abseits vom Fitnessstudio mitgegeben. Er soll einen Beruf haben, etwa im Immobiliengeschäft. Joseph hat Betriebswirtschaft und internationale Wirtschaft studiert und arbeitet als Makler. "Er verkauft viele Immobilien", erzählt Arnie. Auch darauf sei er "sehr stolz".

Dass er Joseph etwas mitgeben konnte, freut ihn besonders. Und wo er schon beim Schwärmen ist, spricht er gleich über die ganze Familie. "Ich habe großes Glück, dass alle fünf meiner Kinder solche Schätze sind."