1997 taten sich Summerstage-Gründer Ossi Schellmann und Interspot-Chef Purzl Klingohr zusammen, um mit der "Seitenblicke"-Nighttour Geld für "Licht ins Dunkel" zu sammeln. Heuer ging die Nighttour in ihre 30. Runde. Allein mit den Abenden, zu denen Schellmann Jahr für Jahr einlädt, sind inzwischen rund 400.000 Euro zusammengekommen.
Für seinen Benefizabend am Freitag, dem 20. November, bat Schellmann seine Gäste erstmals in den Steinway-Salon am Wiener Opernring. Zwischen den Flügeln erklangen Arien des jungen Ensembles Klassik2Go. Schauspielerin Konstanze Breitebner unterhielt mit einer Lesung.
Am Ende des Abends kamen 15.260 Euro für "Licht ins Dunkel" zusammen. Gabriele Reinersmann und Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair hatten den Abend mit ausgerichtet und trugen mit eigenen Spenden zum Erlös bei.
Neben Ossi Schellmann und Inge und Purzl Klingohr ließen sich zahlreiche weitere bekannte Gesichter den Abend nicht entgehen. Unter den Gästen waren auch ORF-Moderatorin Eva Pölzl, Schmuckdesignerin Marie Boltenstern und Pianistin Julia Maria Sliwa. Im Salon waren außerdem Steinway-Chef Tobias Schröter und Felix Köck mit dabei.