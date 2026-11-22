i Marie Boltenstern, Konstanze Breitebner und Eva Pölzl Katharina Schiffl 30. Seitenblicke-Nighttour Breitebner, Pölzl und ein Abend für "Licht ins Dunkel" Zum Jubiläum hat sich Ossi Schellmann für seinen Benefizabend einen Klaviersalon ausgesucht. Dort kamen 15.260 Euro für "Licht ins Dunkel" zusammen. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1997 taten sich Summerstage-Gründer Ossi Schellmann und Interspot-Chef Purzl Klingohr zusammen, um mit der "Seitenblicke"-Nighttour Geld für "Licht ins Dunkel" zu sammeln. Heuer ging die Nighttour in ihre 30. Runde. Allein mit den Abenden, zu denen Schellmann Jahr für Jahr einlädt, sind inzwischen rund 400.000 Euro zusammengekommen.

Für seinen Benefizabend am Freitag, dem 20. November, bat Schellmann seine Gäste erstmals in den Steinway-Salon am Wiener Opernring. Zwischen den Flügeln erklangen Arien des jungen Ensembles Klassik2Go. Schauspielerin Konstanze Breitebner unterhielt mit einer Lesung.

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30 Jahre Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel i ?

Am Ende des Abends kamen 15.260 Euro für "Licht ins Dunkel" zusammen. Gabriele Reinersmann und Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair hatten den Abend mit ausgerichtet und trugen mit eigenen Spenden zum Erlös bei.

Promi-Auflauf

Neben Ossi Schellmann und Inge und Purzl Klingohr ließen sich zahlreiche weitere bekannte Gesichter den Abend nicht entgehen. Unter den Gästen waren auch ORF-Moderatorin Eva Pölzl, Schmuckdesignerin Marie Boltenstern und Pianistin Julia Maria Sliwa. Im Salon waren außerdem Steinway-Chef Tobias Schröter und Felix Köck mit dabei.