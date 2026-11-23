i Matthias Strolz hat Dancing Stars abgesagt APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Wer tanzt übers ORF-Parkett? Jetzt auch Strolz! Nächste Absage für "Dancing Stars" Das Promi-Raten rund um "Dancing Stars" läuft. Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz macht’s kurz und verrät jetzt, dass er das Tanzbein nicht schwingen wird. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis sich der "Dancing Stars"-Ballroom wieder öffnet, dauert es noch ein paar Monate. Wer im Frühjahr 2027 übers ORF-Parkett wirbelt, ist schon jetzt Gesprächsthema. ESC-Sänger Cosmó und "Kommissar Rex"-Star Ferdinand Seebacher werden als mögliche Kandidaten gehandelt. Andere sollen bereits abgewunken haben.

Jetzt verrät auch Matthias Strolz, dass er die ORF-Tanzshow ausgeschlagen hat. "Dancing Stars habe ich abgesagt," schreibt der frühere NEOS-Chef auf X. Hintergründe teilt er keine.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Dancing Stars" – Alle Gewinner im Überblick i ?

Nach seiner Absage hat der Unternehmer wohl andere Pläne. Für ein Interview über sein Buch "Homo Universus" kürte ihn das Magazin "Maxima" in der Überschrift kurzerhand zum "Mister Universe". Und der Unternehmer spielt jetzt wohl mit dem Gedanken an einen Bodybuilding-Bewerb – zumindest mit einem kleinen Augenzwinkern. "Aber dieser Titel hier bringt mich auf eine neue Idee zur Bewerbung …", schreibt er.

Wer tanzt übers ORF-Parkett?

Wer tatsächlich beim "Dancing Stars"-Comeback dabei ist, erfahren die Zuschauer spätestens am 19. Februar 2027. Dann stellt der ORF die Promis der 17. Staffel in einer Auftaktsendung vor. Durch die Staffel führen wieder Publikumslieblinge Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.