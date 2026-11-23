i Simone Lugner liebt ihre Haustiere Andreas Tischler / Vienna Press Offene Worte Angst um ihre Zukunft! Das belastet Simone Lugner Simone Lugner zeigt sich von einer ungewohnt verletzlichen Seite. Die Witwe von Richard Lugner verrät, welche Sorge sie schon lange begleitet. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Man kennt Simone Lugner (44) als selbstbewusste Frau, die gerne im Rampenlicht steht. Doch auch die Witwe von Baumeister Richard Lugner hat Ängste. Im Talkformat "Adi Weiss trifft ..." spricht sie nun überraschend offen darüber, was ihr besonders große Sorgen bereitet.

"Dass ich mir mein Leben und meine Haustiere, speziell halt meine Haustiere, nicht mehr leisten kann", macht der Blondine zu schaffen. Dabei geht es der Tierliebhaberin vor allem um Verantwortung. Zwei Katzen gehören zu ihrem Leben und für die möchte sie auch in Zukunft sorgen können.

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Simone Lugner öffnet Türen zur Döblinger-Villa i ?

"Das war aber immer schon so, weil ich habe sie mir genommen und es ist meine Verantwortung, für sie zu sorgen", erklärt sie. Der Gedanke, dass irgendwann der Tag kommen könnte, an dem sie sich das nicht mehr leisten kann, beschäftigt sie.

Große Sorge um ihre Katzen

Doch Simone blickt auch nach vorne. Sie möchte weiterhin beruflich aktiv bleiben und hat noch einiges vor. "Ich bin so die Karrierefrau", sagt sie und betont, dass sie noch viele schöne Dinge erleben möchte.

Eine wichtige Erkenntnis hat sie aus ihrer Zeit mit Richard mitgenommen. "Man muss das Leben leben. Es kann jederzeit vorbei sein, jederzeit." Ihr verstorbener Mann sei ihr dabei ein Vorbild gewesen. "Er hat ja wirklich ein erfülltes Leben gehabt und nichts ausgelassen."