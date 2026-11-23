i JJ holte beim ESC 2025 den Sieg für Österreich Screenshot Trotzdem weitergemacht Wegen Stimme verspottet – ESC-Sieger JJ blickt zurück Mit seiner hohen Stimme sang sich JJ beim ESC zum Sieg. Dass er dafür einmal gefeiert werden würde, hätte er sich früher kaum vorstellen können. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Mai 2025 sang JJ (Johannes Pietsch) sich seiner kraftvollen, hohen Stimme an die Spitze und gewann mit "Wasted Love" den Eurovision Song Contest für Österreich. Seine außergewöhnliche Stimme zog das Publikum in den Bann – doch dabei war es genau diese, wegen der sich andere früher über ihn lustig machten.

Was würde sein zehnjähriges Ich zu seinem heutigen Leben sagen? Das fragt eine Hörerin im FM4-Podcast "Bussi Bla Bla", den JJ gemeinsam mit Tom Neuwirth alias Conchita Wurst macht. "Mein zehnjähriges Ich wäre echt stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe mit der Musik", sagt JJ.

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So war JJs ESC-Sieg i ?

Dass er immer weiter seine Träume verfolgt hat, bedeutet ihm heute besonders viel. Er blickt zurück: "Weil ich ja früher in der Schule gehänselt wurde für meine hohe Stimme."

Als er Jahre später auf der ESC-Bühne in Basel vor einem Millionenpublikum stand, wollte JJ vor allem Spaß haben und zeigen, was er als Sänger kann. "Ich wollte einfach Spaß haben, der Welt zeigen, was ich als Musiker drauf hab und was ich mit meiner Kunst machen kann", erinnert er sich.

Am Ende gewann er auf der größten Musikbühne der Welt – mit genau der Stimme, für die ihn andere als Schüler verspottet hatten. Und der 10-Jährige Johannes? Der würde laut JJ heute "ausflippen", wenn er wüsste, dass ihn diese Stimme einmal um die Welt führen würde.