i Stefan Koubek und Kinga mit Kindern Leon und John Robin Consult / www.wintermarkt.at Festlicher Familienausflug Koubek, Kaiser und Co. – Promi-Kids erobern den Prater Zwischen Punschhütten und leuchtendem Riesenrad wurde die Wintermarkt-Eröffnung für Wiens Promis zum vorweihnachtlichen Ausflug mit ihren Kindern. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch eine Runde im Autodrom oder doch schon zum Kettenkarussell? Bei der Eröffnung des Wintermarkts am Riesenradplatz gab’s auch für die jüngsten Gäste einiges zu tun. Die perfekte Gelegenheit für die heimischen Promis, mit ihren Kids dem Prater einen Besuch abzustatten.

Für Sportmoderator Andreas Onea und Ex-Tennisprofi Stefan Koubek ging’s ins Autodrom. Die beiden Papas drehten dort mit ihren Kindern eine Runde. Auch die frühere Miss Austria Tanja Duhovich verbrachte den Abend im Winterwonderland mit ihren Kindern Giorgos und Niki. Musiker Leo Aberer war mit seiner Tochter Lia unterwegs, und Moderatorin Martina Kaiser machte mit ihrer Teenie-Tochter Kiana einen Mutter-Tochter-Ausflug.

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Eröffnung Wintermarkt am Riesenradplatz i ?

Klebow bringt das Riesenrad zum Leuchten

Um 19 Uhr ging am Riesenrad das Licht an. "SOKO Donau"-Star Lilian Klebow drückte gemeinsam mit den Gastgebern auf den Buzzer, 22.500 Lichter brachten die Waggons zum Leuchten. Danach standen Sam Brisbe, Niddl und Nadine Beiler auf der Bühne.

Bei der Geisterbahn hört für Klebow der Spaß auf

Klebow kennt den Prater schon seit ihrer Studienzeit. Als sie 1997 nach Wien kam, war er einer der ersten Orte, die sie besuchte. Später kehrte sie für "SOKO Donau" zum Drehen zurück, etwa zum Toboggan, in die Märchenbahn und in die Geisterbahn. Heute ist sie oft mit ihren Kindern dort. Die sind bei der Wahl des Fahrgeschäfts offenbar mutiger als Mama. "Sie lieben Geisterbahnen - mich kriegen da keine zehn Pferde rein", erzählt Klebow.

Wer selbst noch eine Runde im Prater drehen will, hat bis 6. Jänner Zeit. So lange ist der Wintermarkt am Riesenradplatz täglich geöffnet.