i Simone Lugner Denise Auer Zieht Konsequenzen Bitter enttäuscht! Simone Lugner macht jetzt dicht Simone Lugner zeigt eine Seite, die kaum jemand kennt. Enttäuschungen haben die Witwe von Richard Lugner noch vorsichtiger gemacht. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht jeder, der mit Simone Lugner (44) über den roten Teppich plaudert, kennt auch die echte Simone. Denn so offen und selbstbewusst sie in der Öffentlichkeit auftritt, so vorsichtig ist sie, wenn es um ihr Privatleben geht.

"Es ist tatsächlich so, dass ich sehr verschlossen bin fremden Menschen gegenüber", gesteht sie. Schon immer sei das so gewesen, doch mittlerweile habe sich diese Eigenschaft noch verstärkt. "Jetzt vielleicht durch all diese Erlebnisse noch mehr als früher."

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Happy Birthday! Simone Lugner wird 44 i ?

Ihre zärtliche Seite bleibt jedenfalls einem kleinen Kreis vorbehalten. "Meine wirklich liebevolle, zärtliche Seite bekommen dann nur sehr, sehr wenige mit, meistens halt meine Partner dann."

Bittere Enttäuschung durch einen Freund

Warum Simone inzwischen zweimal überlegt, wem sie vertraut, erzählt sie im Talk "Adi Weiss trifft ...". Ein vermeintlicher Freund habe vertrauliche Gespräche an die Öffentlichkeit gelangen lassen.

"Dieses Vertrauen, was wir hatten und diese Gesprächsbasis ist da ausgenutzt worden", erinnert sie sich. Besonders bitter, sie hätte ausgerechnet von diesem Menschen niemals erwartet, dass private Dinge in den Medien landen.

"Da habe ich mir gedacht, okay, ich sollte bei allen aufpassen", zieht Simone ihre Konsequenz. Denn manchmal sind es eben nicht die Fremden, vor denen man sich schützen muss, sondern jene, denen man besonders vertraut hat.